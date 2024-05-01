سلمى حايك نجمة غلاف Vogue العربية: "الجمال اللبناني"

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بعنوان "الجمال اللبناني"، تصدرت الممثلة العالمية اللبنانية المكسيكية سلمى حايك غلاف عدد مجلة "Vogue" العربية لشهر أيار الحالي.ونشرت الصفحة الرسمية لمجلة Vogue العربية على انستغرام جلسة تصوير سلمى وظهرت خلالها بعدد من الإطلالات المختلفة وعلقت المجلة على الجلسة: "سلمى حايك تعود للوطن هذا الشهر، تزين الأيقونة اللبنانية المكسيكية غلاف عدد مايو 2024 من فوغ العربية وتتحدث في حوار تجريه معها النجمة بينلوبي كروز زميلتها الفائزة بجائزة الأوسكار وصديقتها منذ عقود، وفخر سلمى عن انحدارها من مدينة بعبدات اللبنانية وبعروبتها أكثر من أي وقت مضى".وتابعت الصفحة بالتعليق: "وتقول في حوارها مع كروز لدى العرب شغف بالحياة يكاد يكون بلا مثيل وهو دائمًا موضع اختبار، لأنك نوعًا ما تواجه الموت دائمًا، لذا تقدر كل لحظة بسيطة في الحياة، نرى نحن العرب أن الطهي وتناول الطعام معًا كعائلة نعمة، وأحاول أن أربي أطفالي على أمور بسيطة كهذه، وأحدثهم عن نعمة اللحظات الثمينة القصيرة".وتألقت سلمى في جلسة التصوير الخاصة بالمجلة بتصميميْن مميّزيْن أحدهما من المصمّم رامي قاضي، والثاني من نيكولا جبران.وعبّرت سلمى خلال المقابلة مع مجلة Vogue العربية عن مدى تقديرها وامتنانها للمصمّميْن رامي قاضي. ونيكولا جبران، واللذيْن أعاد كل واحد منهما ابتكار النسخة القديمة للإطلالة التي سبق أن ارتدتها منذ سنوات، عندما لم تكن تتمتّع بشهرة واسعة، ولم يكن يومها متاحاً لها التعامل مع كثير من المصمّمين، بل أن رامي قاضي كان أول من عرض عليها ارتداء تصميمٍ من ابتكاره إلى حفل جوائز MTV، وهو فستان أسود بسيط من دون حمّالات، دفعها إلى رسم وشم لفراشات على جسمها لإضفاء لمسة خاصة على إطلالتها لأنها لم تحظَ يومها بعرض من دور المجوهرات الكبيرة للتزيّن بحلي ثمينة. وقد أدهشها رامي قاضي اليوم بإعادة ابتكار الفستان بلمسته المبدعة، إذ حوّل القسم العلوي منه إلى تحفة فنيّة، تمّ تنفيذها بحرفيّة عالية ودقة متناهيّة مشغولة من المعدن على شكل فراشات منمّقة باللآلىء بأحجار كريستاليّة ملوّنة وبرّاقة، كما عدّل التنّورة التي جاءت بنمط حورية البحر بتفصيل الثنيات الأنيقة.وفي جلسة التصوير نفسها، أشادت سلمى حايك بجذورها اللبنانيّة، وأبدت تقديرها للمبدعين اللبنانيين أمثال نيكولا جبران، وارتدت فستاناً أزرق من تصميمه تميّزه قصّة طويلة ومنسدلة، تعانق الجسم بتفصيل الثنيات والزمزمة، وهو مقرون مع "بوليرو" من اللون نفسه منمّقة بالترتر البرّاق وبتفصيل 3 أزرار على شكل أزهار صغيرة.يذكر أن سلمى حايك تشارك في بطولة فيلم "Without Blood" للمخرجة والممثلة الأميركية أنجلينا جولي ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد عرضه تجارياً.