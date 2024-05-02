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المرأة
قرار جديد في قضية سب شيرين عبد الوهاب لمنتج مصري
Lebanon 24
02-05-2024
|
05:29
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قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية، الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب على الحكم الصادر في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة، 22 أيار الحالي، للنطق بالحكم.
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وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه (100 ألف دولار)، بعد اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وأثبتت المحكمة إدانة شيرين، من خلال شهادة المجني عليه، وتقرير إدارة المساعدات الفنية في وزارة الداخلية المصرية حول فحص مقطع فيديو متداول للمدعية عليها، إضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته.
وكانت شيرين عبدالوهاب تقدمت، العام الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني"، واتهمته بالسيطرة على القناة الخاصة بها في موقع "اليوتيوب"، ونشر أغانٍ مملوكة لشركات أخرى بمخالفة للقانون.
وكان دفاع شيرين تقدّم، في أيلول الماضي، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، بتهمة استخدامه حسابها على منصة "إكس"، والتربّح منه دون إذن منها.
وبحسب أوراق الدعوى التي حملت رقم 2070 لسنة 2023، فإن شيرين عبدالوهاب "شهّرت" بالمنتج "الشاعر"، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي. (فوشيا)
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