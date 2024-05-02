Advertisement

المرأة

قرار جديد في قضية سب شيرين عبد الوهاب لمنتج مصري

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1194548-638502501872683601.jpg
Doc-P-1194548-638502501872683601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية، الأربعاء، حجز الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب  على الحكم الصادر في قضية التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، إلى جلسة، 22 أيار الحالي، للنطق بالحكم.
Advertisement

 

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت، بتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب مبلغ 5 آلاف جنيه (100 ألف دولار)، بعد اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

 

وأثبتت المحكمة إدانة شيرين، من خلال شهادة المجني عليه، وتقرير إدارة المساعدات الفنية في وزارة الداخلية المصرية حول فحص مقطع فيديو متداول للمدعية عليها، إضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي أشارت إلى صحة الاتهام المنسوب إليها خلال فعاليات مؤتمر صحفي عقدته.
 

 

وكانت شيرين عبدالوهاب تقدمت، العام الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد الممثل القانوني لشركة "ذي بيسمنت للإنتاج الفني"، واتهمته بالسيطرة على القناة الخاصة بها في موقع "اليوتيوب"، ونشر أغانٍ مملوكة لشركات أخرى بمخالفة للقانون.

 

وكان دفاع شيرين تقدّم، في أيلول الماضي، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد الشاعر، بتهمة استخدامه حسابها على منصة "إكس"، والتربّح منه دون إذن منها.

 

وبحسب أوراق الدعوى التي حملت رقم 2070 لسنة 2023، فإن شيرين عبدالوهاب "شهّرت"  بالمنتج "الشاعر"، وتعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي. (فوشيا)

 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2024-05-02
02:00 | 2024-05-02
23:56 | 2024-05-01
23:00 | 2024-05-01
16:00 | 2024-05-01
14:00 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24