مجدداً... كيت ميدلتون توثق يوم ميلاد ابنتها الأميرة شارلوت

نشر أمير وأميرة ويلز صورة جديدة للأميرة شارلوت على صفحاتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك احتفالاً بيوم ميلادها التاسع اليوم الخميس في 2 أيار 2024.







وتظهر الصورة، التي التقطتها كيت في وندسور منذ أيام، الأميرة الصغيرة وهي تبتسم إلى الكاميرا، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "ذكرى ميلاد تاسعة سعيدة للأميرة شارلوت شكراً لكل الرسائل الطيبة اليوم".

وكما حصل منذ أيام في ذكرى ميلاد الأمير لويس، تأخر الأمير وليام وكيت ميدلتون في نشر الصورة احتفالاً بالمناسبة، وقد جرت العادة سابقاً أن تسير كيت ووليام على بروتوكول تقليدي محدد ورسمي في أغلب المناسبات، ويتبعانه كل عام، وكان ضمنه نشر صورة يوم ميلاد أبنائهما في اليوم السابق لذكرى يوم الميلاد، ولكن الحساب الرسمي لهما نشر الصورة في وقتٍ متأخر عن المعتاد، وعما يحدث كل عام.ويُذكر أنه في اليوم السابق لمثل هذا الحدث في السنوات الماضية لجميع أبنائهم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كان أمير وأميرة ويلز ينشران صورة يوم الميلاد.وحسب مجلة "people"، فإن الجمهور الملكي فسر هذا الأمر عندما حدث أخيرا مع الأمير لويس أنه يعود لمرض كيت، وانشغالها برحلة علاجها من السرطان، وما أكد هذا التفسير هو اختفاؤها التام عن الأنظار منذ إعلان إصابتها، كما كان قد أخذ الأمير وليام إجازة طويلة لرعايتها هي وأبنائهما، ولم يَعُد لمباشرة واجباته الملكية إلا منذ أيام قليلة، تحديداً مع بدء الفصل الدراسي لأولاده؛ ما يؤكد انشغالهما بخطة العلاج.