22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مجدداً... كيت ميدلتون توثق يوم ميلاد ابنتها الأميرة شارلوت
Lebanon 24
02-05-2024
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر أمير وأميرة ويلز صورة جديدة للأميرة شارلوت على صفحاتهما في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك احتفالاً بيوم ميلادها التاسع اليوم الخميس في 2 أيار 2024.
وتظهر الصورة، التي التقطتها كيت في وندسور منذ أيام، الأميرة الصغيرة وهي تبتسم إلى الكاميرا، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "ذكرى ميلاد تاسعة سعيدة للأميرة شارلوت شكراً لكل الرسائل الطيبة اليوم".
Advertisement
وكما حصل منذ أيام في ذكرى ميلاد الأمير لويس، تأخر الأمير وليام وكيت ميدلتون في نشر الصورة احتفالاً بالمناسبة، وقد جرت العادة سابقاً أن تسير كيت ووليام على بروتوكول تقليدي محدد ورسمي في أغلب المناسبات، ويتبعانه كل عام، وكان ضمنه نشر صورة يوم ميلاد أبنائهما في اليوم السابق لذكرى يوم الميلاد، ولكن الحساب الرسمي لهما نشر الصورة في وقتٍ متأخر عن المعتاد، وعما يحدث كل عام.
ويُذكر أنه في اليوم السابق لمثل هذا الحدث في السنوات الماضية لجميع أبنائهم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كان أمير وأميرة ويلز ينشران صورة يوم الميلاد.
وحسب مجلة "people"، فإن الجمهور الملكي فسر هذا الأمر عندما حدث أخيرا مع الأمير لويس أنه يعود لمرض كيت، وانشغالها برحلة علاجها من السرطان، وما أكد هذا التفسير هو اختفاؤها التام عن الأنظار منذ إعلان إصابتها، كما كان قد أخذ الأمير وليام إجازة طويلة لرعايتها هي وأبنائهما، ولم يَعُد لمباشرة واجباته الملكية إلا منذ أيام قليلة، تحديداً مع بدء الفصل الدراسي لأولاده؛ ما يؤكد انشغالهما بخطة العلاج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
Lebanon 24
هذا جديد حادثة مطعم بشارة الخوري.. معطيات مهمة تظهر!
15:45 | 2024-05-01
01/05/2024 03:45:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في البقاع.. ماذا جرى بين عسكريّ في الجيش وسوريين؟
Lebanon 24
توتر في البقاع.. ماذا جرى بين عسكريّ في الجيش وسوريين؟
15:09 | 2024-05-01
01/05/2024 03:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق شتورة - زحلة.. "كسارة" تثير بلبلة!
Lebanon 24
قطع طريق شتورة - زحلة.. "كسارة" تثير بلبلة!
14:42 | 2024-05-01
01/05/2024 02:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
Lebanon 24
بالفيديو... حريقٌ كبير داخل مطعم في بعلبك
07:39 | 2024-05-02
02/05/2024 07:39:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:19 | 2024-05-02
هل من مخاطر لاستعمال البلسم المُرطّب للشفاه يومياً؟
05:29 | 2024-05-02
قرار جديد في قضية سب شيرين عبد الوهاب لمنتج مصري
04:00 | 2024-05-02
دخلت بنوبة بكاء على الهواء.. ماذا جرى مع دينا الشربيني؟ (فيديو)
02:00 | 2024-05-02
سلمى حايك نجمة غلاف Vogue العربية: "الجمال اللبناني"
23:56 | 2024-05-01
بأكثر من 10 آلاف دولار... بيع أول عقد عمل للأميرة ديانا في مزاد علني
23:00 | 2024-05-01
استكشفي أفضل الخيارات التجميلية لتحسين شكل أنفك
فيديو
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
02/05/2024 19:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
02/05/2024 19:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
02/05/2024 19:20:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24