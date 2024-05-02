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المرأة
بعد تعرضها لوعكة صحية.. نوال الكويتية تطمئن جمهورها
Lebanon 24
02-05-2024
|
16:05
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بعد تعرضها لوعكة صحية قبل أيام، طمأنت الفنانة نوال الكويتية جمهورها قائلة إنها أصبحت بخير.
وقالت نوال في تدوينة لها عبر منصة "إكس" إنها أصبحت بخير، موجهة الشكر للجمهور وزملائها في الوسط الفني، ولكل من سأل عنها خلال فترة غيابها.
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وكتبت الفنانة الكويتية: "كل الشكر لجمهوري العزيز، وزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكرًا لكم جميعًا".
المصدر: فوشيا
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