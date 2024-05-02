أطعمة تسبب الجفاف لبشرتك.. تجنّبيها

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بعض الأطعمة قد تزيد خطر التعرض للجفاف، خاصة إذا لم تترافق مع شرب الماء والسوائل بكثرة ومنها:- السكريات: تقلل من قدرة الجسم على تخزين الماء؛ إذ تعتبر المشروبات الغازية والحلويات الغنية بالسكر المضاف من أبرز مسببات جفاف البشرة.- الأطعمة المالحة: تحتوي المخللات والرقائق المالحة على نسب عالية من الملح، كما أن عنصر الصوديوم الموجود في الملح، يسحب الماء من الخلايا؛ ما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الماء.- الفشار: يحتوي على نسب عالية من الصوديوم، خاصة المملح أو المنكة؛ ما يزيد العطش، ويسحب رطوبة الجسم.- القهوة: الكافيين مدر للبول؛ ما يعني أنه يسهم في عملية فقدان السوائل، لذا ينصح بشرب كوب من الماء لكل فنجان قهوة.- الأطعمة الغنية بالبروتينات: يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول البروتين، خصوصًا الحيواني إلى جفاف الجسم؛ لذا في حال اتباع نظام غذائي يعتمد على البروتين، ينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل.