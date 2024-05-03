مروة عبد المنعم ترد على منتقدي شكلها وارتدائها الباروكة!







وقررت مروة عدم الصمت، ووضع حد للأقاويل التي لاحقتها، وكشفت الحقيقة عمّا تعرضت له من أزمة نفسية حادة، أدت إلى زيادة وزنها بشكل كبير وصولاً إلى 70 كيلو جرامًا، وتساقط شعرها بشكل واضح ما اضطرها إلى وضع "الباروكة".

Advertisement



وشاركت مروة عبر حسابها على "فيسبوك" مجموعة صور لها، ظهرت خلالها بوزن زائد، كما بيّنت في صورة أخرى تساقط شعرها بشكل غير عادي، وأرفقتها بتعليق مؤثر، أوضحت خلاله الفترة السيئة التي مرت بها، وتأثرها أيضًا بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب شكلها. واجهت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم بجرأة موجة من الانتقادات والسخرية التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها بوزن زائد وارتدائها "الباروكة" دائمًا في الفترة الأخيرة.وقررت مروة عدم الصمت، ووضع حد للأقاويل التي لاحقتها، وكشفت الحقيقة عمّا تعرضت له من أزمة نفسية حادة، أدت إلى زيادة وزنها بشكل كبير وصولاً إلى 70 كيلو جرامًا، وتساقط شعرها بشكل واضح ما اضطرها إلى وضع "الباروكة".وشاركت مروة عبر حسابها على "فيسبوك" مجموعة صور لها، ظهرت خلالها بوزن زائد، كما بيّنت في صورة أخرى تساقط شعرها بشكل غير عادي، وأرفقتها بتعليق مؤثر، أوضحت خلاله الفترة السيئة التي مرت بها، وتأثرها أيضًا بالانتقادات التي تعرضت لها بسبب شكلها.

وكشفت مروة في بداية منشورها عن قرارها بالابتعاد عن وضع "الباروكة"، بعد الدوامة النفسية السيئة التي مرت بها، والتي أوصلتها لتلك المرحلة.





ولفتت الفنانة، إلى أنها عادت تدريجيًا لوزنها وشكلها المعتاد، باستثناء شعرها الذي لم يستجب للعلاج بشكل واضح، لكنها قررت رغم ذلك ترك "الباروكة"، وإكمال مرحلة العلاج.





انتقادات لشكلها







وأعربت مروة عن حزنها وتأثرها بالانتقادات والتعليقات السلبية التي تعرضت لها، خلال الفترة الماضية؛ بسبب شكلها الخارجي وارتدائها الباروكة، حيث قالت: أنا كان فيه ناس كتير بتقعد تقولي أنتِ لابسه باروكة ليه، شكلك مش حلو فيها، بس ماكنتش عايزة أقول وقتها، ولا عايزة أتكلم، بس كان الكلام بيوجعني قوي، وبزعلني على نفسي جدًا.





وتمنت مروة من المتابعين جميعهم عدم توجيه الانتقادات لأي شخص بناءً على شكله الخارجي، بسبب عدم معرفة الآخرين بما يمر به الشخص.







أزمة نفسية



ووصفت مروة الأزمة النفسية التي مرت خلالها بـ"الصعبة"، لكونها لم تكن مدركة أن الألم قادر على إيصالها للدمار والضعف بهذا الشكل.





وشددت مروة على أنها تميل إلى الفتاة التي تظهر بشكلها الطبيعي دون اعتماد مساحيق التجميل أو ارتداء "الباروكة"، ما جعلها تشعر بـ"الاختناق" من وضعها خلال الفترة الماضية.





واختتمت الفنانة المصرية منشورها، قائلة: دلوقتي أقدر أقول لكل الناس إللي قالت لي أنتِ لابسه باروكة ليه، اتفضلوا حضراتكم الصورة تتحدث عن نفسها.





ولاقت مروة تعاطفًا كبيرًا من قبل جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أشادوا بشجاعتها وصراحتها في مواجهة الصعاب، وقدموا لها الدعم والمساندة خلال هذه المرحلة.





أعمالها







فنيًا، تُشارك الفنانة مروة عبد المنعم في فيلم "أسرة في بعضينا"، وهو من بطولة: هشام إسماعيل، إبرام سمير، ندى بسيوني، سارة درزاوي، وغيرهم. (فوشيا)