شهيرات واعدن رجالًا أصغر منهن سنًا.. وقدمن صورة جديدة للحب

Advertisement

كثيرًا ما سمعنا في عالم هوليوود عن مواعدة الرجال لنساء أصغر سنًا منهم بكثير، من ليوناردو دي كابريو الذي لا يواعد إلا من هي أصغر منه بـ25 عاماً، إلى مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز المتزوجين حالياً، رغم فارق السن الكبير، وصولاً إلى الزوجين جورج كلوني وأمل علم الدين.أي أن الأمر أكثر من عادي في الساحة الهوليوودية والساحة المجتمعية، بل ويكاد يصل إلى حد المألوف والمتعارف عليه والمقبول.ولكن عندما تنقلب الأمور، ويضطر المجتمع إلى التعامل مع مفهوم "المرأة الأكبر سناً"، يصبح هذا النموذج أقل إشادة على نطاقٍ واسع، وأحياناً قد يُشَكَّك فيه بشكلٍ غريب، إلا أن هذا لم يمنع العديد من النساء المشهورات من مواعدة رجال أصغر منهنَّ بسنواتٍ عديدة.وبين النجاح والفشل، كأي علاقةٍ أخرى، عاشت هؤلاء النساء الحب والزواج وبعضهنَّ استطاع تكوين أسرة، وهنا نرصد لكِ بعض أشهر القصص.لا توجد علاقةٌ أثارت جدلاً في أوساط هوليوود في السنوات الأخيرة، أكثر من علاقة بريانكا شوبرا ونيك جوناس، إذ واجه الثنائي ردود فعلٍ كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحياناً كلامًا غير مبرر، عندما ظهرا سويًا حفل "ميت غالا" عام 2017، بسبب فارق السن الذي يبلغ 10 سنوات بينهما.ولعل أبرز التعليقات التي رافقت علاقتهما، عندما قيل إن بريانكا كانت تحمل لقب ملكة جمال الهند، حينما كان نيك لا يزال يلعب مع أطفال الحي.ولكن الثنائي لم يأخذا أيًا من هذه الكلمات على محمل الجد، لتتكلل علاقتهما بالزواج عام 2018، وأثمرت عن طفلة.وذات مرة، تناولت شوبرا المعايير المزدوجة المحيطة بآراء الناس بشأن فارق عمريهما، حيث قالت: أجد الأمر مدهشًا حقًا عندما تقلبه ويكون الرجل أكبر سنًا، ولا أحد يهتم، وفي الواقع، الناس يحبون ذلك.من المحتمل أن يكون الزوجان الأكثر شهرة بين النساء الأكبر سناً والأصغر سناً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث التقى ديمي مور بـ أشتون كوتشر في عام 2003 وأظهرا لأول مرة علاقتهما علنًا في العرض الأول لفيلم مور الذي يحمل اسم "ملائكة تشارلي: خنق كامل".وعندما تزوجا عام 2005، أصبح فارق السن بينهما البالغ 16 عامًا مصدرًا للعديد من عناوين الصحف الشعبية حينئذ.ورغم الانفصال الذي وقع بينهما فيما بعد، إلا أن قصتهما لا تزال أحد أبرز الأمثلة على الحب الذي يتخطى حواجز العمر بكثير.دامت المواعدة بين النجمة العالمية ماريا كاري البالغة من العمر 54 عامًا، والمنتج والملحن نيك كانون، ابن الـ 42 عامًا، شهرين فقط قبل أن يعقدا قرانهما عام 2008.ورغم أنهما انفصلا بعد 8 سنوات من الزواج، إلا أن الزوجين ظلا على علاقة جيدة ويشتركان في رعاية طفليهما، موروكو ومونرو، ويقضيان العديد من العطلات معًا، وبذلك ظلت علاقتهما نموذجًا لعلاقة تتحدى الزمن وكل الأقاويل المجتمعية.واحدةٌ من أكثر علاقات الحب الخاصة جدًا، إذ نادراً ما يظهر الثنائي معًا في المناسبات العامة، ويعكسان من خلالها صورة مثالية للحب الذي لا يرتبط بعمر معين، إذ بعد علاقة غرامية بدأت في 2014، عقد الثنائي قرانهما في العام التالي، متجاهلين فارق العمر الذي يبلغ 7 سنوات، وسرعان ما رزقا بابنتهما راديكس مادن في 2020.قبل أن تعود لوبيز إلى بن أفليك، ويتكلل حبهما الذي تركاه على قارعة الطريق منذ نحو عشرين عاماً، كانت على علاقة حبٍ بـ أليكس رودريجيز، الذي يصغرها بست سنوات.ومنذ اللحظة الأولى لظهورهما سويًا عام 2017، خطفا قلوب المعجبين، وتوج الثنائي علاقتهما بالخطوبة في عام 2019.وفي حين لم يكن الفارق العمري حجر العثرة بين الثنائي، إلا أنهما انفصلا عام 2021، وهو العام نفسه الذي عادت فيه جينيفر إلى أفليك.ربما لن ينسى الكثيرون انتهاء الحب الكبير بين الزوجين بالخيانة عام 2022، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أن هذه العلاقة استمرت لـ 12 عاماً، وأثمرت عن طفلين رائعين وأسرةً سعيدة مستقرة لسنوات.وبدأت علاقة النجمة العالمية شاكيرا البالغة من العمر 46 عامًا وشريكها بطل كرة القدم السابق جيرارد بيكيه صاحب الـ 36 عامًا عام 2010، بعد لقائهما في موقع تصوير الفيديو الموسيقي الخاص بها "واكا واكا".وفي مقابلةٍ عام 2013 مع مجلة "إل" بنسختها الأميركية، تحدثت المغنية الكولومبية، حول كيف أعاد لقاء بيكيه إيمانها بالحب، قائلةً: فجأة قابلت جيرارد وأشرقت الشمس. إلا أنه وبعد 9 سنوات غيبّت الخيانة شمس بيكيه للأبد. (فوشيا)