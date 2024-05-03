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المرأة

تعرّضت لوعكة صحيّة... ما حقيقة حمل الفنانة نوال الكويتية؟

Lebanon 24
03-05-2024 | 06:18
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أكدّت الفنانة نوال الكويتية تحسّن صحتها عقب الوعكة التي ألمت بها أخيراً، وأدّت إلى تأجيل حفلها الغناء، بالإضافة إلى تعرضها لشائعات أثارت جدلاً واسعاً.

وقالت الفنانة الخليجية على موقع "إكس": "كل الشكر لجمهوري العزيز، وزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكرًا لكم جميعًا".
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وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بخبر حمل نوال الكويتية بعد تغريدة من صحافي إعتذر عنها في وقت سابق، إذ شارك قاسم عبدالقادر تغريدة حول حالة "قيثارة الخليج"، مدعياً بأنها تنتظر مولوداً جديداً قبل تراجعه عن تصريحه قائلاً: "كامل الاعتذار للفنانة نوال عن الخبر غير الدقيق وربما كان سوء فهم من حضرتي المهم صحتها بالدنيا". (لها)
 
 
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