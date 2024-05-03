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المرأة
سوزان نجم الدين: تعرضت للسحر
Lebanon 24
03-05-2024
|
09:24
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كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن تفاصيل من حياتها الشخصية والفنية، بما في ذلك تعرضها للسحر بسبب غيرة بعض زميلاتها منها، واعتقادها بحدوث الانفصال بينها وبين زوجها الراحل سراج الأتاسي.
وأكدت أنها لم تنفصل بشكل رسمي عن زوجها سراج الأتاسي، على الرغم من اعتقادها وتصريحاتها السابقة بحدوث الطلاق بينهما.
كما أشارت إلى أنها كانت غير مدركة لهذا الأمر خلال تلك المرحلة على حد تعبيرها.
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وبررت سوزان فهمها الخاطئ، قائلة إنها طلبت الطلاق من زوجها سراج خلال فترة معينة، ثم سافرت إلى بلدها سوريا، وتركت زوجها في أميركا، فانقطع التواصل بينهما، مما جعلها تعتقد أنه قد نفذ طلبها، وأنهما انفصلا، لكنها انصدمت لاحقًا بأنه لم يلاحق لأوراق الطلاق. (فوشيا)
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