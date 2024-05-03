البلوزة الحرير موضة صيف 2024.. جرّبي هذه التنسيقات

تحتلّ البلوزة الحرير حيزاً واسعاً في موضة صيف 2024، فهي تضيف لمسات من الجمال والتميز لإطلالة الكثير من الفتيات.

اليك أفضل 5 تنسيقات للبلوزة الحرير، وفقًا لما نشره موقع whowhatwear:

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- البلوزة الحرير مع البدلة: في كثير من الأوقات الرسمية التي تتطلب حضور الاجتماعات، من السهل تنسيق البلوزة الحرير مع بنطلون أو جيبة مع جاكيت، ستضيف هذه التنسيقات الشعور بالراحة والحيوية خلال العمل.



- البلوزة الحرير مع بنطلون واسع: لمظهر كلاسيكي، تحب الكثير من الفتيات إقران البلوزة الحرير مع البنطلون الواسع من ألوان الباستيل للحصول على إطلالة جديدة ومميزة خاصة عند تناسق لونيين مميزان.



- البلوزة الحرير مع البدلة: في كثير من الأوقات الرسمية التي تتطلب حضور الاجتماعات، من السهل تنسيق البلوزة الحرير مع بنطلون أو جيبة مع جاكيت، ستضيف هذه التنسيقات الشعور بالراحة والحيوية خلال العمل.- البلوزة الحرير مع بنطلون واسع: لمظهر كلاسيكي، تحب الكثير من الفتيات إقران البلوزة الحرير مع البنطلون الواسع من ألوان الباستيل للحصول على إطلالة جديدة ومميزة خاصة عند تناسق لونيين مميزان.

- البلوزة الحرير مع الجلد: جيبة من الجلد سوداء وقصيرة مع بلوزة من الحرير الأسود، وحذاء من دون كعب يساعد فى الحصول على إطلالة فريدة ومميزة.





- البلوزة الحرير مع سروال منقوش: أصبحت الفتيات تتجه إلى شراء البنطلون المنقوش أو متداخل الألوان من أجل التجديد والتغير، وحتى تكتمل الإطلالة وتكون أكثر تطورا ينصح بتنسيق بلوزة حرير سادة مع بنطلون لونه مناسب مع البلوزة للحصول على إطلالة مميزة.





- البلوزة الحرير مع بنطلون جينز: ارتداء البلوزة الحرير مع بنطلون جينز وحذاء بكعب متوسط الطول، يساعد فى الحصول على إطلالة مميزة وجميلة.