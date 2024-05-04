طارت السيارة وتدمرت بالكامل.. فنانة لبنانية تكشف عن تعرّضها لحادث سير كبير!

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تحدثت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن تعرضها لحادث سير كبير قبل شهرين ونجت منه.وقالت كارمن بصيبص خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" من تقديم محمد قيس عبر قناة "المشهد": "قبل شهرين تعرضت لحادث سير كبير جدا وكان مثل القلم على وجهي، فجأة عرفت أن في ثانية واحدة قد تفقد حياتك".وأضافت: "الحادث كان في لبنان، وكنت في طريقي إلى تصوير مسلسل "نظرة حب"، وكنت أفكر أن لدي في اليومين المقبلين تصوير مشاهد لحادث سيارة، في أحداث المسلسل اتعرض لحادث سيارة وأدخل في غيبوبة، وفكرت أنني سأتأخر في التصوير ولن أذهب بسيارتي حتى لا أنام وأنا أقود السيارة في الطريق".وأكملت كارمن بصيبص: "في مساء نفس اليوم وأنا في طريقي للعودة تعرضت لحادث سير وكان كبيرا، دخلت في سيارة أمامي وطارت السيارة وفتحت "الوسائد الهوائية" وتحركت يمين ويسار وفي النهاية وقفت في منتصف الطريق، وتدمرت السيارة بالكامل، وكانت الصدمة أنني لم يحدث لي أي شيء".وتابعت: "في اللحظة التي وقع فيها الحادث اتصل بي زوجي لأنه وضع في هاتفه رقمي للحالات الطارئة، والهواتف الذكية بها خاصية عندما نتعرض لحادث يرسل رسائل تحذيرية للأرقام، فزوجي تلقى رسائل أنني تعرضت لحادث فاتصل بي، في البداية لم أجب على الاتصال، وبعدها أجبت وطمأنته علي".وأوضحت كارمن بصيبص أنها بدأت تفهم ما حدث في اليوم التالي قائلة: "شعرت فجأة أن بأقل من ثانية الإنسان يفقد حياته، أنا لم أنشر صورة أو خبر تعرضي للحادث لأن هذا ليس أسلوبي ولا يهمني، ووالدتي أخبرتها في اليوم التالي وهي في منزلي حتى تكون مطمئنة علي، ورغم أنها كانت تقف أمامي وتراني لكنها لم تتوقف عن البكاء فقط لأنها تخيلت ما قد كان يحصل لي".واختتمت كارمن بصيبص كلامها: "أشكر كل الناس الذين ساعدوني بداية من إخراجي من السيارة والاتصال بالإسعاف، والاطمئنان علي".يذكر أن كارمن بصيبص شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "نظرة حب" مع باسل خياط وبيار داغر وميشال حوراني، تأليف رافي وهبي وإخراج حسام علي. (في الفن)