ما حقيقة خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" ليليا الأطرش من ماجد المهندس؟

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وقد حذفت ليليا الصور التي جمعتها بماجد من حسابها الشخصي، وهو ما أرجعه البعض إلى غضب الأخير، بينما رأى آخرون أنها خطوة منها لإنهاء هذه الإشاعات بطريقتها الخاصة. ردت الممثلة السورية ليليا الأطرش على الأخبار التي انتشرت خلال الايام الماضية، حول خطوبتها من الفنان ماجد المهندس، بعد أن أثار الثنائي شائعات الارتباط بسبب سلسلة من الصور التي نشرتها ليليا برفقة ماجد على حسابها عبر انستغرام.وقد حذفت ليليا الصور التي جمعتها بماجد من حسابها الشخصي، وهو ما أرجعه البعض إلى غضب الأخير، بينما رأى آخرون أنها خطوة منها لإنهاء هذه الإشاعات بطريقتها الخاصة.

وبعد ذلك ظهرت ليليا في لقاء نفت فيه بشدة وجود أي علاقة بينها وبين ماجد المهندس، وقالت: "مش معقول كل ما حنتصور مع حدا ونحط صور يبقى فيه قصة حب، هيدا كلام مش منطقي". (الجديد)