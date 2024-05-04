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المرأة

كندة علوش توجه رسالة هامة لأولياء الأمور: الوضع خطير جدًا

Lebanon 24
04-05-2024 | 12:00
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نشرت الفنانة كندة علوش، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، رسالة قوية وجهتها لأولياء أمور الأطفال الذي تأخذ مواقع السوشيال ميديا أغلب أوقاتهم، من دون أي تدخل من آبائهم.

 وكتبت كندة في منشورها قائلة: "مواقع التواصل الاجتماعي مكان غير آمن للأطفال، مواقع التواصل الاجتماعي مليانة مرضى وناس غير سوية أخلاقيًا وعقليًا وجنسيًا".

 وتابعت كندة علوش: "يا ريت لو الأهالي تبطل تصور ولادها وتنشر فيديوهات بيرقصوا ويغنوا فيها لأنه فيه ناس قادرة تشوه أي براءة".

 وأضافت: "يا ريت الأهالي يفرضوا رقابة مشددة على اللي بيشوفه الأطفال لأنه الوضع حقا خطير جدا".

( لها)

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