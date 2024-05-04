أمل عرفة للمرة الأولى في السعودية‎

نجحت الفنانة السورية أمل عرفة في خطف الأضواء بعد مشاركتها بطولة مسلسل "أغمض عينيك" للمخرج مؤمن الملا ووقفت الى جانب زوجها السابق عبد المنعم عمايري والقديرة منى واصف والنجم فايز قزق، هذا النجاح للمسلسل خصوصاً في دول الخليج العربي دفع إلى توجيه دعوة لها لزيارة الرياض التي وصلتها قبل أيام في زيارة عمل كنوع من التكريم لنجاحها، وتحل النجمة عرفة ضيفة على برامج تنتج في الرياض الى جانب لقائها بفعاليات ومنتجين وأصدقاء هناك.

والواضح أن أمل عرفة التي صرحت أكثر من مرة بأنها لا تمتلك ماكينة ضخ إعلامي على السوشيال ميديا، حصدت مزيداُ من التفاعل في ظل تنافس شرس كان هذا الموسم للدراما السورية تحديداً؛ والذي جمع أكثر من نجمة صف أول في الأعمال الدرامية التي عُرضت ولاقت نجاحاً، ومنها أغمض عينيك وكذلك مسلسل وصايا الصبار، إخراج سمير حسين لعبت عرفة بطولته الى جانب زوجها السابق عبد المنعم عمايري أيضاً.

وفق معلومات خاصة، فإن اسم أمل عرفة سيدخل هذا الموسم على لائحة التكريم لجائزة "جوي اووردز" التي تُقام في المملكة الرياض كل نهاية سنة.

( نواعم)