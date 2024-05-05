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المرأة

البدلة الشورت.. موضة مبتكرة لصيف 2024

Lebanon 24
05-05-2024 | 00:13
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طغت مؤخراً موضة البدلات المؤلفة من شورت بيرمودا وقميص قطني أبيض أو سترة Waistcoat، وهي تصلح للإطلالات المكتبية والمناسبات العملية.
 
وغالباً ما تنجذب صاحبات الذوق الرفيع إلى ارتداء موديلات بدلات ناعمة، مريحة وسهلة الحركة خلال يوم طويل؛ لذا يفضلن اللون الأنثوي في إطلالاتهن الصباحية، ليحصلن على مظهر جذَّاب وعصري.
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ومما لا شكَّ فيه أن صيحة البدلات لا تتأثر بمرور الزمن، فهناك من تعشق ارتداءها بأساليب وأشكال مختلفة، لذا فهي حاضرة دائماً في أسابيع الموضة المختلفة.
 
 
فقد سيطرت البدلات المصمَّمة بموديلات مختلفة ومنوَّعة باللون الزهري خلال هذا الموسم، وجاءت الموديلات بهذا اللون بدرجاتها المنوَّعة والغنية بين الزهري الفاتح، والزهري الشاحب، والزهري الباستيل والأنثوي، وصولاً إلى الزهري الحيوي بدرجة الفوشيا.
 
لذلك لا تتردَّدي في اختيار هذه التصاميم حتى تستوحي منها إطلالاتكِ الصيفية للمكتب ولغداء عمل في الهواء الطلق.
 
ويمكنك انتعال صندل أسود من الجلد اللامع مع بلوزة قطنية بيضاء بياقة مستديرة وأكمام نصفية مناسبة لمظهر راقٍ ومحتشم.
كما ننصحكِ باختيار القماش المناسب، وبخاصة أن الإطلالات العملية تتطلَّب تصاميم متكاملة من حيث القماش، واللون، والنقوش، والتنسيقات وغيرها من العناصر التي تمنح مظهركِ الطابع الذي تنشدينه. تجنَّبي الأقمشة الخفيفة كالكتَّان والدنيم والقطن الناعم، واختاري قماش الساتان على سبيل المثال أو الجيرسيه.
 
كما من المهم أن تحرصي على أن يكون تصميم البدلة مناسباً لشكل جسمكِ، ابتعدي عن القصَّات الفضفاضة والمنسدلة، واختاري تصميماً كلاسيكياً بقصَّة مستقيمة تمنح الإطلالة لمسة التوازن والرصانة التي ترغبين فيها.
 
ويمكنك انتعال الحذاء المسطح من الجلد اللامع أو الباهت مع جوارب قطنية بيضاء متوسطة الطول، وهو ستايل يناسب الشابات ويمكن الاستعاضة بحذاء رياضي مريح أبيض.
 
 
وتعتبر البدلة المؤلفة من شورت بيرمودا بلون مونوكروم يصل إلى الركبتين مع سترة Waistcoat من القماش نفسه، وهي إطلالة مثالية في الصيف، فاللون النيود أو الحيادي يناسب الصيف ولا يسبب التعرق والحساسية، خاصة إذا كان من قماش رقيق. (سيدتي)
 
المصدر: سيدتي
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