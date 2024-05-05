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المرأة

بالصور... هكذا احتفلت إيميه صيّاح بعيد ميلادها الـ37

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:37
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احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صيّاح بعيد ميلادها الـ37.
 
 
ونشرت صيّاح بعض الصور عبر حسابها على "انستغرام"، من المناسبة، حيث كان زوجها إلى جانبها، بالإضافة إلى إبنها وابنتها.
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