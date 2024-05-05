بالصور... هكذا احتفلت إيميه صيّاح بعيد ميلادها الـ37

احتفلت الممثلة ومقدمة البرامج إيميه صيّاح بعيد ميلادها الـ37.

ونشرت صيّاح بعض الصور عبر حسابها على "انستغرام"، من المناسبة، حيث كان زوجها إلى جانبها، بالإضافة إلى إبنها وابنتها.