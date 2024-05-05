وصول سيارة إسعاف إلى فندق فاخر... فنانة تشاجرت مع صديقها وهكذا غادرت المكان

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أثارت الفنانة بريتني سبيرز، مخاوف جديدة بشأن صحتها الجسدية بعد أن تم تصويرها وهي تغادر أحد فنادق ويست هوليوود الشهيرة، وتحمل بطانية تغطي جسدها ووسادة بيضاء وذلك بعد شجار مع صديقها.ودخلت بريتني في شجار مع صديقها بول ريتشارد سوليز، في شاتو مارمونت في لوس أنجلوس، ما دفع سيارة الإسعاف إلى الوصول إلى مكان الحادث.وأكد مُتحدث باسم إدارة الإطفاء في شرطة لوس أنجلوس، أنه تم استدعاء سيارة الإسعاف إلى الفندق الفاخر.وقال: "لقد تلقينا مكالمة 911 للإبلاغ عن إصابة أنثى بالغة، ولم يكن لدى المتصل الكثير من المعلومات بخصوص طبيعة الإصابة، لذا أرسلنا سيارة إسعاف إلى الموقع". (العربية)