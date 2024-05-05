شاركت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة رولا صفا متابعيها، صوراً نشرتها عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لاحتفالها بعيد ميلادها.

واحتفلت رولا بعيدها بحضور نجليها هادي وكريم.