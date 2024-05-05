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المرأة

بيلا حديد وحبيبها أدان بانولوس بالأسود المتناسق

Lebanon 24
05-05-2024 | 14:12
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يبدو أن بيلا حديد وحبيبها الجديد أدان بانولوس سيشكلان ثنائياً أنيقاً، إذ تم تصوير العارضة البالغة من العمر 27 عامًا وصديقها الفارس (35 عامًا)، وهما يمسكان بأيديهما خلال نزهة في مدينة نيويورك يوم الجمعة الفائت.
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ونسّق الثنائي المظهر باللون الأسود، إذ ارتدت حديد سترة جلدية سوداء وسروالًا جلديًا وحذاء أسود وقميصًا أبيض تحتها، بينما اختار شريكها قبعة رعاة البقر السوداء وحذاء أسود خاصًا به وقميصًا أسود بأزرار وبنطالاً من الدينم (جينز) الأزرق.

وأكمل بانولوس إطلالته بحزام بني ضخم وقلادة متقاطعة، في حين زيّنت إطلالتها ببعض الخواتم الذهبية.

وكانت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية، كشفت في تصريحات إعلامية عن سعادتها مع بانولوس في تكساس حيث انتقلت للإقامة.

يُذكر أن بانولوس هو خيّال مكسيكي- أميركي. يعيش في فورث وورث، وهو ابن أسينسيون بانولوس، أول أميركي- مكسيكي يتم إدراجه في قاعة مشاهير الرابطة الوطنية للخيول.
(لها)
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