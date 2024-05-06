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المرأة
بهذه الطرق.. تخلصي من تجاعيد اليد
Lebanon 24
06-05-2024
|
11:59
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يمر الجسم بالعديد من المتغيرات مع التقدم في العمر، والتي تظهر بشكل سريع على البشرة فـعلامات الشيخوخة على سطح الجلد هي علامات تسبب الكثير من القلق والتوتر للسيدات، خاصة وأن الاعتناء ببشرة اليد يمحنها النضارة والصحة ويجعلها أكثر نعومة خالية من التجاعيد.
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فما هي أسهل الطرق لمنع وتقليل تجاعيد اليد؟
مقشر عصير الليمون والسكر
مزيج من عصير الليمون والسكر يعمل ببراعة كمقشر عميق. يعمل الليمون على إزالة البقع الداكنة وبقع الشيخوخة والأوساخ التي تظهر على اليد. يقشر السكر الخشن ويزيل خلايا الجلد الميتة ، ويترك اليدين أكثر نعومة ونعومة.
رطوبة الحليب
بعد استخدام مقشر مثل مقشر السكر ، سترغبين في إعادة الرطوبة الأساسية إلى اليدين، والحليب أفضل خيار في هذه الحال.
فالحليب غني بالرطوبة ومليء بمضادات الأكسدة وكذلك الأحماض الدهنية ، يساعد الحليب على تخليص اليدين من التجاعيد. انقعي اليدين لمدة 15-20 دقيقة بعد استخدام مقشر طبيعي مثل مزيج الليمون و السكر.
مقشر لب الموز
الموز غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ، مما يجعلها مثالية لمحاربة تجاعيد اليدين. ضعي ثمرة موز مهروسة على يديك وانتظري حتى يجف اللب ، ثم اشطفيها بالماء الدافئ. استخدمي لب الموز كقناع لليدين مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
قناع لب الأناناس
لب الأناناس يزدهر بفيتامين سي. تمامًا كما هو الحال مع الموز ، ضعي لب الأناناس على اليد لمدة 15-20 دقيقة. ثم أزيليه مع الماء البارد، يجب أن يؤدي وضع لب الأناناس على اليد مرة كل يومين إلى الحصول على بشرة أكثر نعومة. (ليالينا)
المصدر: ليالينا
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