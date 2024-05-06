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المرأة
تعرّضت للسحر.. الممثلة السورية الشهيرة تكشف قصة طلاقها وغدر زميلاتها
Lebanon 24
06-05-2024
|
23:00
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ردّت النجمة سوزان نجم الدين بصراحة على أسئلة الإعلامية سارة دندراوي، في برنامج "25 سؤال"، وتحدثت عن حياتها الشخصية وشائعة إنفصالها ورأيها في الكثير من الأعمال الفنية.
وكشفت الممثلة السورية أنها "لم انفصل عن زوجي الراحل، والد أبنائي قبل وفاته"، موضحة أنهما خلال تلك الفترة كان هناك خلاف ومشاكل بينهما، ما أدى إلى ابتعادها عنه، وهذا كان سبب إنتشار شائعة طلاقها، ولكن هذا لم يحدث.
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وجددت سوزان رفضها وضع صوتها على دبلجة الأعمال التركية، وقالت "هذه بصمتي وهويتي لا يمكن أن أضعها في عمل لا أتواجد فيه كممثلة".
ولفتت أيضاً إلى أنها تعرضت للسحر على يد بعض زميلاتها في الوسط الفني، وعثرت على بعض الأشياء في منزلها ولكنها نجحت بعد وقت طويل من فك السحر. (لها)
المصدر:
لها
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