"ناكرة الجميل".. شروق تشتم اللبنانيين بعد سفرها إلى كندا ثم تعتذر وفيديوهات توثق ما قالته!

أثارت التيكتوكر شروق، المعروفة باسم "صن شاين"، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بمهاجمة لبنان، ونعت شعبه بـ"النّوَر"، عقب سفرها إلى كندا.



واطلت شروق في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك" وهي تدافع عن زوجها اللبناني جورج ديب المعروف بـ"الدكتور فود"، عقب اتهامه بتهريب الممنوعات إلى تركيا، مؤكدة أن هذه الأخبار هي محاولات لتشويه سمعته.



ووجهت شروق سؤالا إلى اللبنانيين: "لماذا تحاربون الناجحين في بلدكم؟ لماذا تكرهون بعضكم في لبنان؟"، مضيفة: "أنتم عالم نَوَر"، مؤكدة أنها ستساعد الدكتور فود في محاسبة المفترين قانونيًا.

وأوضحت أنها لم تهرب من لبنان، ولم تخطف ابنها، بل إن زوجها أوصلها إلى المطار لتزور أهلها في كندا، ولترفّه عن نفسها بعد توتر العلاقات بينهما، مؤكدة أن الحياة تفاهم.

وأحدثت تصريحات شروق ضجة بين متابعيها، حيث وصفها البعض بـ"ناكرة الجميل". في المقابل، دافع عنها بعض المتابعين، مشيرين إلى أنها لم تقصد شتم الشعب اللبناني، بل الفئة التي استهدفت زوجها.

وفي وقت لاحق، اعتذرت شروق من الشعب اللبناني، وقالت في فيديو جديد: "اعتذر من كل الشعب اللبناني، انا بحبكن وبعشقكن وكان كلامي موجه للصحافة الصفراء".

وتعليقاً على اعتذار شروق، قال أحد المتابعين: "هاي شروق قبل السحسوح وبعده".