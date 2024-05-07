Advertisement

المرأة

"ناكرة الجميل".. شروق تشتم اللبنانيين بعد سفرها إلى كندا ثم تعتذر وفيديوهات توثق ما قالته!

Lebanon 24
07-05-2024 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1196414-638506774710990404.jpeg
Doc-P-1196414-638506774710990404.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت التيكتوكر شروق، المعروفة باسم "صن شاين"، جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بمهاجمة لبنان، ونعت شعبه بـ"النّوَر"، عقب سفرها إلى كندا.

واطلت شروق في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك" وهي تدافع عن زوجها اللبناني جورج ديب المعروف بـ"الدكتور فود"، عقب اتهامه بتهريب الممنوعات إلى تركيا، مؤكدة أن هذه الأخبار هي محاولات لتشويه سمعته.

ووجهت شروق سؤالا إلى اللبنانيين: "لماذا تحاربون الناجحين في بلدكم؟ لماذا تكرهون بعضكم في لبنان؟"، مضيفة: "أنتم عالم نَوَر"، مؤكدة أنها ستساعد الدكتور فود في محاسبة المفترين قانونيًا.
 
 
Advertisement
وأوضحت أنها لم تهرب من لبنان، ولم تخطف ابنها، بل إن زوجها أوصلها إلى المطار لتزور أهلها في كندا، ولترفّه عن نفسها بعد توتر العلاقات بينهما، مؤكدة أن الحياة تفاهم.
 
وأحدثت تصريحات شروق ضجة بين متابعيها، حيث وصفها البعض بـ"ناكرة الجميل". في المقابل، دافع عنها بعض المتابعين، مشيرين إلى أنها لم تقصد شتم الشعب اللبناني، بل الفئة التي استهدفت زوجها.
 
وفي وقت لاحق، اعتذرت شروق من الشعب اللبناني، وقالت في فيديو جديد: "اعتذر من كل الشعب اللبناني، انا بحبكن وبعشقكن وكان كلامي موجه للصحافة الصفراء".
 
وتعليقاً على اعتذار شروق، قال أحد المتابعين: "هاي شروق قبل السحسوح وبعده".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:42 | 2024-05-07
01:47 | 2024-05-07
23:00 | 2024-05-06
15:45 | 2024-05-06
11:59 | 2024-05-06
10:29 | 2024-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24