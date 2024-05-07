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المرأة
بالصور... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة: "قلبي مكسور"
Lebanon 24
07-05-2024
|
05:42
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أعلنت الممثلة سينتيا خليفة، عن وفاة جدّها الدكتور أنطوان اسطفان خليفة.
ونشرت خليفة صورة مع جدها، وقالت بكلمات مؤثرة: "وداعا جدي، قلبي مكسور".
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ جدّة سينتيا تُوفيت قبل فترة قصيرة.
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ممثلة
سينتيا خليفة
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