بالصور... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة: "قلبي مكسور"

أعلنت الممثلة سينتيا خليفة، عن وفاة جدّها الدكتور أنطوان اسطفان خليفة.

ونشرت خليفة صورة مع جدها، وقالت بكلمات مؤثرة: "وداعا جدي، قلبي مكسور".

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّ جدّة سينتيا تُوفيت قبل فترة قصيرة.