كايتي بيري خدعت الجميع... حتى أمها! (صور)





ونشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة وتقف على درج متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأرفقت الصورة بتعليق "لم أتمكّن من حضور ميت غالا، كان عليّ أن أعمل".

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ونشرت المغنية صورة ثانية لها وهي ترتدي قميصاً معدنياً ضيقاً وتنورة من الورود، في زيّ يشبه المحاربات في الأمازون. خدعت المغنية الأميركية كايتي بيري مستخدمي الإنترنت عقب نشرها صورة خضعت للتلاعب بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وهي تصل إلى أمسية "ميت غالا".ونشرت بيري صورة تظهرها مرتدية فستاناً ضخماً مطرزاً بورود كثيرة وتقف على درج متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأرفقت الصورة بتعليق "لم أتمكّن من حضور ميت غالا، كان عليّ أن أعمل".ونشرت المغنية صورة ثانية لها وهي ترتدي قميصاً معدنياً ضيقاً وتنورة من الورود، في زيّ يشبه المحاربات في الأمازون.

وحصل منشور المغنية على أكثر من 1.2 مليون إعجاب في انستغرام، واعتقد عدد كبير من مستخدمي الإنترنت أنها حقيقية.



ومن بين هؤلاء والدة المغنية التي نشرت بيري صورة لمحادثة معها.

وقالت الأم متوجهة لبيري "لم أكن أعلم أنك ذهبت إلى أمسية ميت غالا"، لتردّ المغنية بتعبير يدلّ على الضحك وبالقول "أنت أيضاً تم خداعك بالذكاء الاصطناعي، كوني حذرة". (العربية)