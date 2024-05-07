بعد سجن مُسرّب محادثتها الخاصة.. كيف علقت الفنانة المعروفة؟

عبّرت النجمة ريم البارودي عن سعادتها بقرار محكمة مصرية قضت أمس الثلاثاء، بتأييد حبس أحد الأشخاص المتهمين بانتهاك خصوصيتها.



وأعلنت ريم عن قرار المحكمة من خلال منشور على صفحتها في تطبيق "انستغرام"، كتبت فيه "أصدرت المحكمة قراراً بحبس المتهم، والحكم واجب النفاذ في مواجهته". وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "ألف حمد وشكر يا رب. يا مانت كريم وعظيم وعادل يا رب. أشكر قضاء مصر العادل".

Advertisement

وأعلنت ريم عن قرار المحكمة من خلال منشور على صفحتها في تطبيق "انستغرام"، كتبت فيه "أصدرت المحكمة قراراً بحبس المتهم، والحكم واجب النفاذ في مواجهته". وأرفقت المنشور بتعليق كتبت فيه: "ألف حمد وشكر يا رب. يا مانت كريم وعظيم وعادل يا رب. أشكر قضاء مصر العادل".

وفي التفاصيل، قضت محكمة جنح المقطم، بتأييد حبس المتهم خالد صواف، بتهمة انتهاك خصوصية الفنانة ريم البارودي، حيث قام بتسريب محادثات خاصة بها تسببت في الكثير من المشاكل، وجاء القرار بتأييد حبسه عام واحد.



يُذكر أن المتهم قام بنقل محادثات عبر واتساب، بدون موافقة ريم مما تسبب لها بالكثير من المشاكل والأضرار نتيجة تسريب تلك المحادثات، وبعد التحقيقات، تم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وبجلسة اليوم أصدرت المحكمة حكماً نافذاً بسجن المتهم.