جيجي حديد.. نسخة مارلين مونرو في حفل Met Gala 2024 (صور)







وتألقت جيجي "28 عامًا" في الحفل مرتديةً فستانًا أبيض من توقيع مصمم الأزياء الأميريكي توم براون، جاء بقصة "أوف شولدر" والكورسية، لاستعراض منحنيات خصرها النحيل، فيما تميزت تنورته المكشكشة القابلة للفصل بتطريزات أنيقة على شكل ورود صفراء وأوراق شجر خضراء داكنة امتدت من منطقة الخصر حتى حاشية الفستان.

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ولجأت جيجي لخمسة مساعدين من أجل حمل ذيل فستانها الطويل، ومساعدتها على التحرك في أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في Met Gala 2024. سرقت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، الأنظار إليها لدى وصولها إلى Met Gala 2024، وعلى ما يبدو أنها أخذت موضوع الحفل، الذي يحمل عنوان "حديقة الزمن" على محمل الجد.وتألقت جيجي "28 عامًا" في الحفل مرتديةً فستانًا أبيض من توقيع مصمم الأزياء الأميريكي توم براون، جاء بقصة "أوف شولدر" والكورسية، لاستعراض منحنيات خصرها النحيل، فيما تميزت تنورته المكشكشة القابلة للفصل بتطريزات أنيقة على شكل ورود صفراء وأوراق شجر خضراء داكنة امتدت من منطقة الخصر حتى حاشية الفستان.ولجأت جيجي لخمسة مساعدين من أجل حمل ذيل فستانها الطويل، ومساعدتها على التحرك في أثناء وقوفها على السجادة الحمراء في Met Gala 2024.



أما فيما يخص مكياجها وتسريحة شعرها، أعادت جيجي سحر هوليوود معتمدةً أسلوب ملكة الإغراء مارلين مونرو الساحر، إذ سرَّحت شعرها الأشقر القصير على شكل تموجات عريضة، وطبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر القرمزي.





كما أن طلاء أظافرها الفرنسي، الذي ابتكرته شركة Nailboo، كان يحتوي على ورود صفراء ثلاثية الأبعاد.





ويُشار إلى أن الفستان استغرق لخياطة تفاصيله الدقيقة أكثر من خمسة آلاف ساعة، واستخدم فيه أكثر من 2.8 مليون خرزة صغيرة. (فوشيا)



