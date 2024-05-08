جينيفر لوبيز وزندايا بإطلالتين مختلفتين تماماً في حفل Met Gala... مَن الأجمل؟



Advertisement



تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وغلبت على التصاميم الأفكار المستوحاة من الطبيعة، فتألقت النجمة جينيفر لوبيز بفستان متلألئ مغطّى بالكريستال، وجاء بتصميم مجسّم بالكامل بقصة "حورية البحر" بقماش شفّاف حمل توقيع دار Schiaparelli، مع تطريزات فضّية عشوائية بحبيبات برّاقة على شكل شبكة، وتميّز الفستان بقصّة بارزة وجوانب مدبّبة عند الصدر وبأكتاف مكشوفة.



شارك نجوم ونجمات العالم في حفل Met Gala السنوي مساء أمس الاثنين، بإطلالات لافتة تنبض بالحياة تطبيقاً لموضوع الحفل هذا العام وهو "الجميلات النائمات: إعادة إيقاظ الموضة"، حيث طُلب من المشاهير ارتداء تصاميم مستوحاة من قصة Garden Of Time القصيرة للكاتب جي جي بالارد عام 1962.تنوعت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وغلبت على التصاميم الأفكار المستوحاة من الطبيعة، فتألقت النجمة جينيفر لوبيز بفستان متلألئ مغطّى بالكريستال، وجاء بتصميم مجسّم بالكامل بقصة "حورية البحر" بقماش شفّاف حمل توقيع دار Schiaparelli، مع تطريزات فضّية عشوائية بحبيبات برّاقة على شكل شبكة، وتميّز الفستان بقصّة بارزة وجوانب مدبّبة عند الصدر وبأكتاف مكشوفة.

ونسّقت النجمة العالمية فستانها الفخم مع حذاء "بلاتفورم" بلون البيج الفاتح، وحملت بيدها "كلاتش" جلدية من اللون نفسه، وتزيّنت بمجوهرات ماسية من دار تيفاني آند كو تتألق باحتفالها بالبلاتينيوم والذهبي الأصفر، يتوسطه حجر ماسي يفوق وزنه قريراطاً بالإضافة إلى حبيبات من الماس يفوق إجمالي وزنها 75 قيراطاً. مع أقراط للأذنين، وسوار عريض وخاتمين تزيّن بحجر ماسي نادر أصفر.





وبعد غياب لخمس سنوات، عادت النجمة زندايا للمشاركة في حفل Met Gala السنوي، وتألقت على السجادة الحمراء بتصميم يحاكي موضوع الحفل بفستان ناعم من إبداع Maison Margiela Artisanal من تصميم John Galliano. تميّز الفستان ذو الكتف الواحدة بتنورة طويلة مغطّاة بخطوط دائرية باللونين الأزرق المَلكي والأخضر الزمردي اللامع، بالإضافة إلى زخارف تشبه الفاكهة تزيّن جانباً واحداً أسفل الخصر.



واتّسم أسفل الفستان بأسلوب "حورية البحر"، وبحركة ناعمة عند الكتف مع كشكش بارز ممتد خلف ظهرها ومتصل بيدها الثانية بزينة بارزة مستوحاة من الطبيعة، وأكملت الإطلالة بقبّعة من الشبك ذات تصميم مذهل مع مكياج بألوان صاخبة. (لها)