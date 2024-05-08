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المرأة

بالفيديو: أبناء ياسمين عبد العزيز في أول ظهور على الهواء

Lebanon 24
08-05-2024 | 03:53
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شارك "ياسمين وسيف الدين" ابنا الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، في الجزء الثاني من برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وتحدثا عن طبيعة علاقتهما بوالدتهما داخل المنزل.

 
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واتصلت إسعاد بـ"ياسمين" الابنة على الهواء، ووجهت لها مجموعة من الأسئلة، فأكدت لها أن والدتها تتعامل معها بأنها صاحبتها في المنزل وليس أمّها، ودائمًا ما تتبادل معها الملابس، معلقة: أنا بعمل شوبينج في دولابها، لتسيطر نوبة من الضحك على الفنانة قائلة: على طول مقلبة لبسي وفجأة ألاقي حاجات لسه مشتريها واخداها.

وأضافت ابنة ياسمين عبد العزيز أنها شبه والدتها في الكثير من الأمور، معلقة: بيقولوا اني شبهها بس طبعا مفيش زي ماما، وهي نفس الشخصية اللي بتظهر فيها على التلفزيون بكل الضحك واللذاذة وكل العنف وكل شيء، لترد الفنانة: حياتي أنتِ.

 
كما اتصلت ياسمين عبد العزيز على ابنها سيف بطلب من إسعاد يونس، وأبلغته بأنه سيكون على الهواء مع المذيعة، قائلة له "بس ما تفضحنيش".

وكشف سيف، 13 عامًا، أن والدته تشاركه اللعب وخاصة كرة القدم، ودائمًا ما تجلس معه لمعرفة أخباره وتفاصيل دراسته، معلقًا: مش دايمًا بعمل شقاوة بس لما بعمل حاجة بقولها، وفي مرة لعبنا بلاي ستيشن بس هي مش أحسن حاجة.
وأضاف سيف بأنه لا يخاف من والدته بل يحترمها كثيرًا، لأنها أمه التي ساهمت في تربيته، مؤكدًا أنه يصلي ويصوم ودائمًا يكون بجانبها وأكبر داعم لها. لتعلق ياسمين عبد العزيز قائلة: سيف شيخ صغير.


من جانبها، قالت ياسمين عبد العزيز إنها تُعامل ابنتها كـ"السندريلا"، وتطلب منها أن تكون في المنزل قبل الساعة 12 ليلاً مهما حصل. (فوشيا)
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