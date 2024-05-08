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المرأة
نسرين طافش تنجو من السجن بمبلغ مالي.. كم بلغت قيمته؟
Lebanon 24
08-05-2024
|
07:54
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مثلت الفنانة نسرين طافش أمام جلسة نظر الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.
وقامت بسداد قيمة المبلغ المستحق عليها كاملا، لتصدر المحكمة قرارها بانقضاء الدعوى الجنائية وانتهاء إجراءات نظر الدعوى.
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كانت قد أيدت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الفنانة نسرين طافش في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد، بمبلغ 4 ملايين جنيه في القضية رقم 1636 لسنة 2023، ورفضت المحكمة المعارضة المقدمة من النجمة السورية على الحكم الأصلي الصادر غيابيا، وبات تنفيذ الحكم ملزما لنسرين طافش حتى لو تقدمت بدعوى لنقض الحكم.
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