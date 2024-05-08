Advertisement

المرأة

لبلبة تكشف سبب "حزنها الشديد" في الفترة الماضية

Lebanon 24
08-05-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1197066-638507897176805946.jpg
Doc-P-1197066-638507897176805946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 كشفت الفنانة الكبيرة لبلبة عن مرورها خلال الفترة الماضية بحالة من الحزن الشديد، بعد رحيل أصدقائها الفنانين، وآخرهم الفنان صلاح السعدني، مشيرةً إلى أن للمخرج عاطف الطيب الفضل في اكتشاف موهبتها الفنية.

 وقالت لبلبة على هامش تكريمها في "مهرجان بردية لسينما الومضة" في دورته الأولى: "أنا لم أحضّر كلمة كي ألقيها في الحفل، لأنني لم أكن أعلم أنني سوف أتحدث، وما سأقوله ينبع من قلبي".

 وأضافت: "أشكر المهرجان على تكريمي لمسيرتي الفنية، وهذا يسعدني جداً، وشرف كبير أن تكون الدورة باسم عاطف الطيب، وهو الذي أعاد اكتشافي، وبعدما كنت أضحّك الناس أبكيتهم في الفيلمين اللذين قدّمتهما معه".

 وأردفت لبلبة بالقول: "ضد الحكومة" من أجمل الأعمال الفنية التي قدّمتها مع عاطف الطيب، وهو لم يكن راضياً عني في البداية، وكنت أعود وأبكي لوالدتي لأنه لم يكن يقول لي كلمات تشجيع بعد المشهد، ووالدتي قالت لي كلّميه، وعندما كلّمته سألته أنت مبسوط مني؟ قال لي أيوه، فقلت له لأن المخرجين يقولون لي ممتاز بعدما أنتهي من التصوير، فقال لي طالما قلت لك اللي بعده  يعني أعجبني أداؤكِ".

 واختتمت لبلبة حديثها بالقول: "أجمل أيام حياتي كانت مع العبقري نور الشريف، وأنا محظوظة بأنني عملت مع الكبار، وربنا أعطاني العمر وعاصرت الجميع، وأصحابي ماتوا وآخرهم صلاح السعدني، ونحن نعزّي أنفسنا لأنه كان عظيماً، وهو غالي عليَّ الله يرحمه ولا يمكن أن ننساه".

( لها)
Advertisement

 

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:54 | 2024-05-08
03:53 | 2024-05-08
01:55 | 2024-05-08
00:00 | 2024-05-08
23:00 | 2024-05-07
16:53 | 2024-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24