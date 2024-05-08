هذا ما فعلته ميّ كساب بعد نجاح أغنيتها الأخيرة

احتفلت الفنانة مي كساب بنجاح أغنيتها الأخيرة "غمض عينيك"، والتي طرحتها على "يوتيوب"، وذلك بظهورها في المملكة العربية السعودية وهي تؤدي مناسك العمرة.

ونشرت مي كساب عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو وثّقت فيه رحلتها من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة، كما نشرت صوراً للمسجد الحرام وأخرى ظهرت فيها وهي تؤدي مناسك العمرة.

وتصدّرت الفنانة مي كساب "تريند غوغل" بعد طرحها أغنية "غمض عينيك"، وكشفت أن هناك جيلاً كاملاً لم يتعرف عليها بعد كمطربة.

وقالت في تصريحات إعلامية: "فجأة وجدت نفسي تريند، وجيل كامل لا يعرف أنني مطربة ولا يعرف حتى تاريخي وأن عندي أربعة ألبومات">

وأوضحت مي كساب أنها تحضّر لأغنية بعنوان "قطة" من كلمات وألحان الشاعر عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل، بالإضافة إلى تحضيرها أغنية جديدة برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا وتحمل اسم "آه يا دماغي ياما"، وهي من كلماته وألحانه، متمنيةً أن تنال أغانيها إعجاب الجمهور.

( لها)