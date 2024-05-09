بعد ابتعادها عن الساحة الفنية.. نيللي تكشف السبب

حلت الفنانة الكبيرة نيللي ضيفة على برنامج "صباح العربية" المذاع على قناة العربية، حيث تحدثت عن الفوازير وعشقها الدائم لها، مشيرة إلى أن الجمهور ما زال يشيد بها، كما كشفت عن موقفها من الاعتزال.



وقالت نيللي: "فترة اختفائي مقصودة، والفوازير بالنسبة لي هي حياتي، أنا أخرجت كل الموهبة التي عندي من رقص وغناء وتمثيل فيها، والجمهور يقول لي كلامًا رائعًا، والفوازير كانت زمان والآن يعاد عرضها والأجيال الجديدة أصبحت تراها".



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كما كشفت نيللي عن موقفها من اعتزال الفن بشكل نهائي، قائلة: "حكاية أعود للفن لن تحدث.. وأنا لم أعتزل بشكل صريح، لكن تظل بداخلي فنانة وأرى كل الأمور بطريقة فنية وهذا ساعدني كثيراً.



وسبق وتحدثت نيللي عن اعتزالها الفن، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "ابتعدت كي أوحشكم، ويا بخت من زار وخفف، ولا يوجد وقت معين للظهور، أنا أعتذر دائمًا إني أطلع وأظهر في البرامج الحوارية، لكن يمكن تيجي في دماغي مرة أوافق وأعمل فوازير. (لها) وأضافت نيللي: "دائما كانوا ينادونني بـ"نيللي رمضان"، فسألت أبي هو أنت اسمك رمضان ولم تقل لي؟"كما كشفت نيللي عن موقفها من اعتزال الفن بشكل نهائي، قائلة: "حكاية أعود للفن لن تحدث.. وأنا لم أعتزل بشكل صريح، لكن تظل بداخلي فنانة وأرى كل الأمور بطريقة فنية وهذا ساعدني كثيراً.وسبق وتحدثت نيللي عن اعتزالها الفن، وقالت خلال تصريحات تليفزيونية سابقة: "ابتعدت كي أوحشكم، ويا بخت من زار وخفف، ولا يوجد وقت معين للظهور، أنا أعتذر دائمًا إني أطلع وأظهر في البرامج الحوارية، لكن يمكن تيجي في دماغي مرة أوافق وأعمل فوازير. (لها)