نور الغندور تحتفل بتصدر "شهر العسل" على طريقتها

أعربت الفنانة المصرية نور الغندور عن سعادتها الغامرة بنجاح فيلم "شهر العسل" بعد أن تصدر العمل منصة "نتفليكس"، لقائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في جميع دول العالم بعد عرضه مباشرة.





وشاركت نور مجموعة من الصور على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، توثق تصدر الفيلم للمرتبة الأولى. وتوجهت بالشكر لجمهورها على تفاعلهم الكبير مع أحداث الفيلم، ولكل من ساهم في إنتاجه وإخراجه بأفضل صورة.



وكتبت نور في تعليقها: الحمدلله، المركز الأول في العالم لمدة أسبوع، شكراً على تعليقاتكم ورسائلكم وتهنئاتكم وكلامكم اللي يشرح القلب، وشكراً لكل القائمين على هذا العمل، بصراحة كان معي فريق الأحلام.



وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور نور، معربين عن إعجابهم بالفكرة التي يتناولها العمل، كما أثنوا على أداء أبطاله، الذين حرصوا على تقديمه بتفاصيله الصغيرة، بحسب تعبيرهم.





يذكر أن نور حرصت طوال الفترة الماضية على الترويج لـ"شهر زي العسل"، إلى جانب احتفالها بالنجاح الذي حققه وتصدرِه "الترند" على منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه.



بدوره أيضا، وصف المنتج جمال سنان انطلاقة الفيلم "بالصاروخية" بعد تصدره المرتبة الأولى خلال 24 ساعة فقط من عرضه على منصة "نتفليكس"، موجها عبر "إنستغرام" رسالة شكر لبطلة العمل نور الغندور، حيث وصفها "بشريكة النجاح"، ولم ينسَ محمود بو شهري، والمخرج إيلي السمعان بكونه "مميزا"، وأيضًا الكاتبين إياد صالح ورامي علي، وجميع صناع العمل.





وشكر سنان الجمهور على ثقتهم بالإنتاجات التي يقدمها، وأيضا تفاعلهم مع الفيلم بشكل جيد، واعدًا إياهم بلقاءات قادمة مليئة بالحماس.





ويعرض الفيلم في إطار مليء بالتشويق والإثارة زواجا مدبرا بين "حمد" الذي يؤدي دوره الفنان محمود بو شهري، و"نور" التي تجسد شخصيتها الفنانة نور الغندور، حيث يكون الثنائي "أمل ووائل" السبب بتدبير زواجهما، ويعود سبب قبولهما بهذا العرض هو تواجد دوافع خاصة للخوض في هذه التجربة.





وبعد سفر الثنائي لقضاء شهر العسل في لبنان، تتوالى الأحداث وتأخذ جانبا تشويقيا، بسبب اختلافهما عن بعضهما؛ لأن "حمد" هو رجل تقليدي لا يحب أجواء المغامرة وصخب الحياة، على عكس "نور" الحيوية المحبة للحياة.







وشارك في بطولة الفيلم إلى جانب نور الغندور كل من: محمود بو شهري، ومهدي برويز، وآسيا عاكف، وأيضا ضيوف الشرف: وسام صباغ، وجوزيف قصاف، وسلمى شلبي، وعماد فغالي، وغيرهم، وهو من إنتاج إيغل فيلمز، وإخراج إيلي سمعان. (فوشيا)



