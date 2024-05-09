أجمل القصّات وتسريحات الشعر لعام 2024

من يصدق أن العام 2024 يقترب من منتصفه بالفعل! وما زالت الصيحات تتوالى علينا في كل جديد لمواكبة المواسم والمناسبات المختلفة.

ومن متابعة توالي الصيحات علينا على مدار هذه الأشهر، حاولنا أن نلخص لك أبرز صيحات الشعر، سواء في التصفيفات أو الألوان، على سبيل الدليل المختصر الشامل، في حالة لو كنت بعد ما زلت لم تستقري على طلتك الجديدة، أو ربما اجلت القرار لموسم الصيف حيث المرح والانطلاق.

تشقير جريء

الكثير من بيوت الأزياء الكبرى، مثل توم فورد ولويزا سبانيولي وغيرهم ظهرت نجمات عروض الأزياء الخاصة بهم وهن يتحلين بشعر "مشقر" – أي ليس طبيعي الشقرة لكن تم تغييره بالمستحضرات الخاصة بتشقير وتفتيح الشعر. ونعرف أن هذه الخطوة تستلزم الكثير من الجرأة، وربما بضعة زيارات لصالون التجميل، ولكن هل تكون طلتك المختارة هذا الصيف؟

شعر كثيف.. جدًا!

عروض أزياء جورج حبيقة وزيمرمان وفيليپ پلين وغيرهم، تصدرت عارضاتهم الممرات بشعر كثيف وممتلئ، باختلاف ملمسه، سواء كان انسيابيًا تم تضخيمه في تصفيفة ممتلئة وكثيفة، أو كان كيرلي أو "تكستشرد" (أجعد) مصففًا بصورة تبرز جماله وجرأته – لكن بلا شك كان الشعر الكثيف حاضرًا بقوة حتى الآن.

شعر قصير متمرد

پيكسي أو بوب؟ اختيارك ما بين قصة الشعر القصيرة المرحة والجريئة والمتمردة تتراوح بين هذين الاختيارين، والتي نراها مناسبة للأجواء الحارة، حيث يسهل الاعتناء بشعرك القصير دون مجهود أو تكلف، ولا تعاني من متابعته على مدار اليوم مع الجو الحار أو على الشاطئ. فهل تفكرين في تغيير طول شعرك أو تقصيره بهذه الجرأة؟

( نواعم)