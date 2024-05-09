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المرأة

علامات التعب والإرهاق الشديد بدت عليها.. فنانة شهيرة في المستشفى (صورة)

Lebanon 24
09-05-2024 | 14:53
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نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها على "إنستغرام" وهي على فراش أحد المستشفيات.


وعلّقت على الصورة التي بدت فيها بعلامات التعب والإرهاق الشديد: "الحمد لله على كل شيء".
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الصورة أثارت حالة كبيرة من القلق بشأن وضع ريهام أيمن الصحي؛ خاصة وأنها لم توضح سبب تواجدها في المستشفى وتشخيصَ الأطباء لوضعها الصحي.
 
 

المصدر: سيدتي
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