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المرأة
علامات التعب والإرهاق الشديد بدت عليها.. فنانة شهيرة في المستشفى (صورة)
Lebanon 24
09-05-2024
|
14:53
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نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابها على "إنستغرام" وهي على فراش أحد المستشفيات.
وعلّقت على الصورة التي بدت فيها بعلامات التعب والإرهاق الشديد: "الحمد لله على كل شيء".
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الصورة أثارت حالة كبيرة من القلق بشأن وضع ريهام أيمن الصحي؛ خاصة وأنها لم توضح سبب تواجدها في المستشفى وتشخيصَ الأطباء لوضعها الصحي.
المصدر:
سيدتي
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