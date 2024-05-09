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المرأة

إعلامية معروفة تعلن إصابتها بمرض نادر

Lebanon 24
09-05-2024 | 15:31
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كشفت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله، ابنة الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن إصابتها بمرض "الألم العضلي الليفي" وهو مرض نادر، وقد تسبّب بدخولها المستشفى خلال الأيام الماضية.


وقالت دنيا إنها "تتمتع الآن بصحة جيدة وخرجت من المستشفى وعادت إلى ممارسة حياتها الطبيعية".
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واشارت إلى أنها اكتشفت إصابتها بالمرض منذ عامين، وهو مرض نادر يُسمّى الـ"فيبروميالجيا"، يظهر مع تغيّر الفصول والإرهاق الشديد والضغط النفسي، وقالت: "أنا شخصية راضية جداً، ألف حمد وشكر على كل شيء، ومتعايشة مع المرض وكله بيعدّي بفضل ربنا ورحمته الحمد لله".
 
 
وأضافت: "حدثت لي نوبة شديدة قبل فترة فاضطررت للذهاب إلى المستشفى وأخذ مسكّنات وأدوية للمعدة في الوريد، وتحسّنت حالتي بعد يومين الحمد لله، وعدت إلى عملي وورشة التمثيل وكنت أصور فيلماً قصيراً".


وتابعت: "السيدات هنّ الفئة الأكثر عرضةً للإصابة بالألم الليفي العضلي من الرجال، ويعاني العديد من الأشخاص المصابين بالألم الليفي العضلي من الصُّداع التوتُّري، واضطرابات المفصل الصدغي الفكّي، ومتلازمة القولون المتهيّج، ومن آلام عامة في الجسم".
المصدر: لها
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