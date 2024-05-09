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المرأة

ردّاً على التنمّر على شكلها.. نجمة تتنكر بزي رجل عجوز

Lebanon 24
09-05-2024 | 23:00
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تتعرض الممثلة الإنجليزية كيت بيكنسيل، البالغة من العُمر 50 عاماً، للتنمر بشكا دائم على شكلها وصورها من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا الامر جعلها تنشر صورة لها وهي متنكرة في زي رجل مُسن، يرتدي بدلة زفاف بيضاء عام 2023، إشارة منها للتنمر الذي تتعرض إليه بخصوص الشيخوخة، ولتهزم المتنمرين والكارهين لها بطريقتها.
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ومع زيادة معدل التنمر عليها مؤخراً، أعادت بيكنسيل نشر هذه الصور مرة أخرى، على حسابها الشخصي على إنستغرام، وأرفقت معها صوراً وفيديوهات جديدة، لتؤكد مرة أخرى بطريقة فكاهية عدم خوفها من الشيخوخة، وفقاً لمجلة people.


وفي الصور ارتدت قناع وجه أصلع مجعد، وبدلة بيضاء، وربطة عنق أثناء جلوسها على كرسي متحرك، وهى تحتضن قطتها.

المصدر: سيدتي
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