تساقط الشعر بعد الولادة.. كيف يمكن معالجته؟

تساقط الشعر بعد الولادة هو ظاهرة شائعة وطبيعية تحدث نتيجة للتغيرات الهرمونية التي يمر بها جسم المرأة، والتي تؤدي إلى نقص في دورة حياة الشعر ومن ثم تساقطه.



وعلى الرغم من أن تساقط الشعر بعد الولادة يمكن أن يكون مزعجًا، إلا أنه عادة ما يكون مؤقتًا، ويتوقف تلقائيًا مع مرور الوقت، بحسب ما أوردت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد (AAD).

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متى ينتهي تساقط الشعر بعد الولادة؟



بحسب ما أوردت الأكاديمية الأميركية لطب الجلد، يبدأ الشعر بالتساقط عادة خلال 3 إلى 6 أشهر من الولادة٬ وقد يصل إلى ذروته نحو 4 أشهر من الولادة.



ويفترض أن يتوقف التساقط، ويعود الشعر لطبيعته خلال 6 إلى 12 شهرًا بعد الولادة.

علاج تساقط الشعر بعد الولادة



حدد موقع "مايو كلينك" مجموعة من العوامل التي تساعد على علاج تساقط الشعر بعد الولادة واستعادة صحة الشعر. إليك أبرزها:



النوم الكافي: يساعد النوم على تنظيم الهرمونات وتقليل التوتر، ما يعزز نمو الشعر.



التغذية الصحية: النظام الغذائي يجب أن يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية لنموّ الشعر، مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامينات B وC التي تعزز صحة فروة الرأس ونمو الشعر.



شرب الماء بكثرة: يساعد على ترطيب الجسم وفروة الرأس، ما يحسن صحة الشعر، ويقلل من تساقطه.



المكملات الغذائية: بعض المكملات، مثل الحديد والبيوتين وفيتامين D، يمكن أن تساعد على تعزيز نمو الشعر.



العناية بالشعر: تجنب تسريح الشعر وهو مبلل واستخدام منتجات لطيفة على فروة الرأس.



العلاجات الموضعية: بعض العلاجات الموضعية، مثل المينوكسيديل، قد تساعد على تعزيز نمو الشعر.



استشارة الطبيب: حال تساقط الشعر الشديد أو عدم تحسن الحالة، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتقديم العلاج المناسب. (فوشيا)