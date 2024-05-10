31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
30
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
فستان إليسا حديث مواقع التواصل... كم بلغ سعره؟
Lebanon 24
10-05-2024
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتشار صور ألبوم الفنانة اليسا، تساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن كيفية اختيار الفنانة لأثوابها، خاصة أنها كانت عبارة عن لوكات متنوعة، وبعيدة عن الإطلالات العادية.
واتّضح لاحقاً أن خبيرة المظهر مايا التلّ أشرفت على إطلالة إليسا بكامل تفاصيلها.
وفي هذا السياق، تقول التلّ: لقد ارتدت إليسا مجموعة أثواب لباقة من المصممين العرب واللبنانيين. اختارت فستانين من لمسة المصمم اللبناني نيكولا جبران من اللونين الأزرق النيلي والزهري. أما الثوب الزيتي فهو Vintage تم استيراده من مدينة نيويورك، واختارته إليسا ضمن قطعة قديمة ورائعة من Thierry Mugler من مجموعة الأزياء الراقية الشهيرة لعام 1992".
وتألقت إليسا بفستان "strapless" مطرّز بالكامل بحبات الخرز والكريستال من لمسة "Bourjoisie La" الكويتية التي يديرها المصمم اللبناني نديم سوديحة. وكان الفستان مطعّمًا على الخصر بحبّات الزيركون لإبراز الخطوط الأساسية للثوب مما يبرز ملامح الجسم.
Advertisement
واستغرق الفستان قرابة 100 ساعة من العمل ويبلغ سعره 8 آلاف دولار أميركي. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
Lebanon 24
مُداهمة محل يملكه سوريّان... ماذا وجد عناصر الأمن العام في داخله؟
07:55 | 2024-05-10
10/05/2024 07:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع بين سيارتين... ووفاة شخص
Lebanon 24
حادث سير مروّع بين سيارتين... ووفاة شخص
12:05 | 2024-05-09
09/05/2024 12:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بحفل "رائع"... ممثلة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً من حبيبها في أبو ظبي
Lebanon 24
بحفل "رائع"... ممثلة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً من حبيبها في أبو ظبي
11:37 | 2024-05-09
09/05/2024 11:37:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في خطر.. كيف يُهدّده الذهب؟
Lebanon 24
الدولار في خطر.. كيف يُهدّده الذهب؟
16:00 | 2024-05-09
09/05/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالب تتعلّق بـ"حزب الله".. الإسرائيليّون قرب لبنان يتحضّرون لإعلان قرار مهمّ جدّاً
Lebanon 24
مطالب تتعلّق بـ"حزب الله".. الإسرائيليّون قرب لبنان يتحضّرون لإعلان قرار مهمّ جدّاً
13:00 | 2024-05-09
09/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:35 | 2024-05-10
حارسها الشخصي فضحها.. هذا ما طلبته أنجلينا جولي من أطفالها
09:02 | 2024-05-10
بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟
05:24 | 2024-05-10
جديد جريمة قتل البلوغر "أم فهد"... مفاجأة كبيرة عن هويّة المتّهم بقتلها
04:00 | 2024-05-10
هل كريمات إزالة الشعر آمنة للاستخدام؟
01:00 | 2024-05-10
تساقط الشعر بعد الولادة.. كيف يمكن معالجته؟
23:00 | 2024-05-09
ردّاً على التنمّر على شكلها.. نجمة تتنكر بزي رجل عجوز
فيديو
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. مايا دياب تكشف سبب إخفاء طلاقها من رجل الأعمال عباس ناصر (فيديو)
02:40 | 2024-05-09
10/05/2024 17:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
10/05/2024 17:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
10/05/2024 17:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24