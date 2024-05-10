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المرأة

فستان إليسا حديث مواقع التواصل... كم بلغ سعره؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 07:31
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مع انتشار صور ألبوم الفنانة اليسا، تساءل العديد من رواد مواقع التواصل عن كيفية اختيار الفنانة لأثوابها، خاصة أنها كانت عبارة عن لوكات متنوعة، وبعيدة عن الإطلالات العادية.
 
واتّضح لاحقاً أن خبيرة المظهر مايا التلّ أشرفت على إطلالة إليسا بكامل تفاصيلها.

وفي هذا السياق، تقول التلّ: لقد ارتدت إليسا مجموعة أثواب لباقة من المصممين العرب واللبنانيين. اختارت فستانين من لمسة المصمم اللبناني نيكولا جبران من اللونين الأزرق النيلي والزهري. أما الثوب الزيتي فهو Vintage تم استيراده من مدينة نيويورك، واختارته إليسا ضمن قطعة قديمة ورائعة من Thierry Mugler من مجموعة الأزياء الراقية الشهيرة لعام 1992".

وتألقت إليسا بفستان "strapless" مطرّز بالكامل بحبات الخرز والكريستال من لمسة "Bourjoisie La" الكويتية التي يديرها المصمم اللبناني نديم سوديحة. وكان الفستان مطعّمًا على الخصر بحبّات الزيركون لإبراز الخطوط الأساسية للثوب مما يبرز ملامح الجسم.
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واستغرق الفستان قرابة 100 ساعة من العمل ويبلغ سعره 8 آلاف دولار أميركي. (فوشيا)
 
 
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