Advertisement

فنون ومشاهير

بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:02
A-
A+
Doc-P-1197871-638509537619449804.jpg
Doc-P-1197871-638509537619449804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد طلاقها من الملحن اللبناني نبيل خوري، أكدت الممثلة اللبنانية زينة مكي أنها تعيش قصة حب جديدة، ويبدو أنها سعيدة جدًا.
 
وعن زواجها قريبًا من حبها الجديد، قالت النجمة الشابة خلال حفل إطلاق عملها الغنائي الأول الذي يحمل عنوان "قبل ما تروح"، في بيروت: "رح ناخد وقتنا أكتر هالمرة".
 
 
 
Advertisement
 
وبعد نجاحها في عالم التمثيل، دخلت الفنانة عالم الغناء من الباب العريض، بحيث أطلقت عملها الغنائي الأول الذي يحمل عنوان "قبل ما تروح"، في احتفالية أقامتها في بيروت.
 
وأكدت زينة سعادتها بتجربتها الغنائية الأولى التي تتعاون فيها مع الشاعر والملحن دانيال سعد، ومع المخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي.

وقالت زينة، إنها لا تعتبر نفسها دخيلة على عالم الفن، خاصة أنها اعتمدت خلال هذه التجربة الغنائية على خطها الخاص الذي يجمع بين الغناء والتمثيل. 
 
 
 

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:30 | 2024-05-10
09:35 | 2024-05-10
07:31 | 2024-05-10
05:24 | 2024-05-10
04:00 | 2024-05-10
01:00 | 2024-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24