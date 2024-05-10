بعد طلاقها من الملحن اللبناني.. زينة مكي تعيش قصة حب جديدة فهل تتزوّج قريبًا؟

بعد طلاقها من الملحن اللبناني نبيل خوري، أكدت الممثلة اللبنانية زينة مكي أنها تعيش قصة حب جديدة، ويبدو أنها سعيدة جدًا.

وعن زواجها قريبًا من حبها الجديد، قالت النجمة الشابة خلال حفل إطلاق عملها الغنائي الأول الذي يحمل عنوان "قبل ما تروح"، في بيروت: "رح ناخد وقتنا أكتر هالمرة".

وبعد نجاحها في عالم التمثيل، دخلت الفنانة عالم الغناء من الباب العريض، بحيث أطلقت عملها الغنائي الأول الذي يحمل عنوان "قبل ما تروح"، في احتفالية أقامتها في بيروت.

وأكدت زينة سعادتها بتجربتها الغنائية الأولى التي تتعاون فيها مع الشاعر والملحن دانيال سعد، ومع المخرجين سيرج مجدلاني وأندي خولي.



وقالت زينة، إنها لا تعتبر نفسها دخيلة على عالم الفن، خاصة أنها اعتمدت خلال هذه التجربة الغنائية على خطها الخاص الذي يجمع بين الغناء والتمثيل.