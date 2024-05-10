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المرأة

حارسها الشخصي فضحها.. هذا ما طلبته أنجلينا جولي من أطفالها

Lebanon 24
10-05-2024 | 09:35
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فجر الحارس الشخصي للممثلة العالمية أنجلينا جولي مفاجأة عن الأخيرة، تتعلق بمحاولتها تسميم علاقة أطفالها بوالدهم الممثل براد بيت من خلال مطالبتهم بتجنبه أثناء زيارات الحضانة.

فقد كشف توني ويب، الحارس الشخصي لنجمة هوليوود، أنها عملت على إفساد العلاقة بين زوجها السابق وأطفالهما الستة في أعقاب انفصالهم، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وعمل توني ويب، الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، لدى العائلة الشهيرة لأكثر من 20 عاما، بدءا من عام 2000، مبيناً أن جولي طردته بعد أن وقف اثنان من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب براد بيت بعد الانفصال.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إلى أن زميل ويب أخبره أنه سمع جولي "تشجع الأطفال على تجنب قضاء الوقت مع بيت أثناء زيارات الحضانة".

كما يدعي ويب أنه تم استدعاء اثنين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين.

ويكشف في الوثيقة أنه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، مشيرا إلى أن العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.

ووفقا للوثائق التي قدمها محامو براد بيت، يدعي ويب أن الزميلين أبلغهما المساعد الشخصي لجولي بأنها "سترفع دعوى قضائية" بعد أن تبين أنهما قد يقدمان أدلة في معركة حضانة الزوجين. (العربية)
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