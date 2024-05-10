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المرأة

نهى عابدين تسخر من مواصفات فتى أحلامها

Lebanon 24
10-05-2024 | 23:00
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خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، سخرت الفنانة نهى عابدين من سؤال مقدّمة البرنامج حول مواصفات فتى أحلامها، قائلةً: "مواصفات! هو أنا جايبة مطبخ؟!".

 وقالت نهى إن مواصفات رجل أحلامها تختلف من فترة لأخرى ومع اكتسابها للمزيد من الخبرات، مضيفةً: "ليس هناك مواصفات، ففي كل مرحلة في الحياة إنت ترين الأمور بشكل معين حسب احتياجاتك وأولوياتك".

وتابعت: "لم أعُد أهتم بالشكل كما كنت في الصغر، هناك أمور أهم بكثير".

 وحدّدت نهى عابدين الصفات الأهم بالنسبة إليها في الرجل قائلةً: "يهمّني في الرجل الاحترام، وتقبّل الاختلاف، وأن يحترمني ويحترم كل ما أحبه". ( لها)

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