نهى عابدين تسخر من مواصفات فتى أحلامها

خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس"، سخرت الفنانة نهى عابدين من سؤال مقدّمة البرنامج حول مواصفات فتى أحلامها، قائلةً: "مواصفات! هو أنا جايبة مطبخ؟!".

وقالت نهى إن مواصفات رجل أحلامها تختلف من فترة لأخرى ومع اكتسابها للمزيد من الخبرات، مضيفةً: "ليس هناك مواصفات، ففي كل مرحلة في الحياة إنت ترين الأمور بشكل معين حسب احتياجاتك وأولوياتك".

وتابعت: "لم أعُد أهتم بالشكل كما كنت في الصغر، هناك أمور أهم بكثير".

وحدّدت نهى عابدين الصفات الأهم بالنسبة إليها في الرجل قائلةً: "يهمّني في الرجل الاحترام، وتقبّل الاختلاف، وأن يحترمني ويحترم كل ما أحبه". ( لها)