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المرأة

لم ترتدِ فستان الزفاف.. فنانة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ للمرّة الثانيّة وهذه هويّة عريسها

Lebanon 24
11-05-2024 | 07:30
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للمرّة الثانيّة، دخلت الفنانة بريجيت ياغي القفص الذهبي، وتزوّجت من الشاب جورج الجميّل.
 
ولم ترتدِ ياغي فستان الزفاف الأبيض، واكتفت بطقم أبيض رسميّ.
 
 
 
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