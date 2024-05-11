لم ترتدِ فستان الزفاف.. فنانة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ للمرّة الثانيّة وهذه هويّة عريسها

للمرّة الثانيّة، دخلت الفنانة بريجيت ياغي القفص الذهبي، وتزوّجت من الشاب جورج الجميّل.



ولم ترتدِ ياغي فستان الزفاف الأبيض، واكتفت بطقم أبيض رسميّ.