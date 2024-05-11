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المرأة
لم ترتدِ فستان الزفاف.. فنانة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ للمرّة الثانيّة وهذه هويّة عريسها
Lebanon 24
11-05-2024
|
07:30
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للمرّة الثانيّة، دخلت الفنانة بريجيت ياغي القفص الذهبي، وتزوّجت من الشاب جورج الجميّل.
ولم ترتدِ ياغي فستان الزفاف الأبيض، واكتفت بطقم أبيض رسميّ.
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