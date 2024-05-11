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المرأة
أعلنت الخبر وهي تحبس دموعها... كريس جينر تكشف عن إصابتها بورم
Lebanon 24
11-05-2024
|
09:30
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خلال المقطع الترويجي الجديد لبرنامج "The Kardashians"، أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر عن إصابتها بورم سرطاني من دون تحديد نوعه.
وشاركت والدة كيم كارداشيان خبر إصابتها بالمرض مع بناتها كلوي كارداشيان، وكيندال وكايلي جينر، وقالت وهي تحبس دموعها: "أجريت صورة شعاعية، لقد وجدوا كيساً وورماً صغيراً".
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وظهرت ابنتها كيندال لاحقاً وهي تواسي شقيقتها كايلي، في حين ظهرت ابنتها كلوي وهي تنظر حولها باستغراب.
إلى ذلك أشار تقرير منشور بصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إلى أن الحالة الصحية لكريس غير معروفة حالياً. (لها)
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