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المرأة

سيرين عبد النور تبكي وتكشف وصية والدتها المؤثرة

Lebanon 24
11-05-2024 | 11:30
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تصدر اسم الفنانة سيرين عبد النور التريند خلال الساعات الماضية بعد ظهورها الأخير، خلال حفل إطلاق مسلسلها الجديد في مصر، خاصة وانها غائبة منذ سنوات عن الأعمال الدرامية.

وتحدثت سيرين خلال الحفل، بتأثر عن والدتها وقالت والدموع تملأ عينيها: "انا حزينة، بس بنفس الوقت بدي اطلع شوف الناس و كمل شغلي وكون قوية قدام ولادي."

 وتابعت سيرين: "والدتي الراحلة وصّتني بأنها ستكون إلى جانبي أينما أكون، وطلبت مني أن أكون قوية وأحافظ على عملي ونجاحي، وهي ستحاوطني دائماً بالأمان والمحبة".

وأضافت سيرين، إنها لن تستطيع نسيان والدتها التي لطالما تركت معها طفليها خلال تصويرها للأعمال خارج لبنان، مشيرة إلى أن أصدقاءها من خارج الوسط الفني لم يتركوها لحظة منذ وفاتها. ( الجديد)

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