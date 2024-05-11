هكذا ردت شذى حسون على جدل تسلمها منصب مستشارة رئيس الوزراء العراقي

عبر حسابها الرسمي على منصّة X، أطلّت الفنانة شذى حسون بالخمار في أحدث ظهور لها خلال زيارتها لمسجد وضريح الإمام علي بن أبي طالب في مدينة النجف جنوب العراق.

وكان لافتاً أن أحد المعلّقين بارك لشذى حسون على استلامها منصب مستشارة رئيس الوزراء العراقي وهي الأنباء الّتي تلاحقها في الساعات الماضية، فكيف ردّت عليه؟

في التفاصيل، نفت شذى حسون شائعة استلامها منصب مستشارة الوزير، وكتبت "ههههه اي شنو بعد صرت يا ريت تفيدوني يا قطيع، واحد ده يخترع ويبتكر قصص من وحي الخيال وانتو مع الأسف مثل الخرفان لاحقين الراعي الأهبل! استمتعوا بقصص الف ليلة وليلة". ( lbc)