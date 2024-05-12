لإشراقة صيفية.. ما هي أبرز النصائح لتطبيق أفضل مكياج؟

يعتبر البعض المكياج حلاً سحرياً لمشكلات البشرة، ولكن في الحقيقة فإن المكياج يتطلب خطوات مهمة وأساسية ليخرج بشكل مثالي خاصة المكياج الصيفي.



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أفكار لمكياج الصيف

مكياج الصيف تحديدا له اعتباراته التي عليك وضعها ضمن أولوياتك، خاصة إن كنت من تعيشين في الأماكن ذات الرطوبة العالية، ففي الصيف لا تحتاج بشرتك للمكياج فقط وإنما للعناية بها قبل خطوة المكياج، ولعل من أهم الخطوات هي الترطيب، فعليك تناول كميات كافية من المياه يومياً تجنباً لجفاف البشرة واستخدام كريم الترطيب المناسب لبشرتك سواء كنت من أصحاب البشرة الدهنية أو الجافة أو المختلطة. فما هي أهم أفكار مكياج الصيف التي اعتمدتها النجمات والتي ستساعدك في الحصول على بشرة مثالية مشرقة؟مكياج الصيف تحديدا له اعتباراته التي عليك وضعها ضمن أولوياتك، خاصة إن كنت من تعيشين في الأماكن ذات الرطوبة العالية، ففي الصيف لا تحتاج بشرتك للمكياج فقط وإنما للعناية بها قبل خطوة المكياج، ولعل من أهم الخطوات هي الترطيب، فعليك تناول كميات كافية من المياه يومياً تجنباً لجفاف البشرة واستخدام كريم الترطيب المناسب لبشرتك سواء كنت من أصحاب البشرة الدهنية أو الجافة أو المختلطة.



كما عليك تناول كميات كافية من الخضروات ضمن نظامك الغذائي، وبعد الاهتمام بالتغذية الداخلية هنا يبدأ دور المكياج، حيث تصبح البشرة مهيأة لتطبيق درجات المكياج المناسبة لك.



ومن الضروري استخدام الكريم المرطب للبشرة قبل وضع المكياج، فالبعض يظن أن البشرة لا تحتاج للترطيب في فترة الصيف خاصة أصحاب البشرة الدهنية ذات الإفرازات الزيتية الملحوظة، ولكن لا توجد بشرة لا تحتاج للترطيب ولكن الأمر هنا يتوقف على اختيارك لكريم الترطيب المناسب لطبيعة بشرتك، ومع ترطيب البشرة قبل المكياج ستحصلين على نتائج مُرضية للغاية من المكياج المستخدم حيث ستتجنبين بهذه الخطوة التشقق أو ظهور كريم الأساس أو البودرة وكأنهما بلون باهت رمادي أو كل الأمور الناتجة عن تطبيق المكياج على بشرة جافة غير رطبة. كما عليك تناول كميات كافية من الخضروات ضمن نظامك الغذائي، وبعد الاهتمام بالتغذية الداخلية هنا يبدأ دور المكياج، حيث تصبح البشرة مهيأة لتطبيق درجات المكياج المناسبة لك.ومن الضروري استخدام الكريم المرطب للبشرة قبل وضع المكياج، فالبعض يظن أن البشرة لا تحتاج للترطيب في فترة الصيف خاصة أصحاب البشرة الدهنية ذات الإفرازات الزيتية الملحوظة، ولكن لا توجد بشرة لا تحتاج للترطيب ولكن الأمر هنا يتوقف على اختيارك لكريم الترطيب المناسب لطبيعة بشرتك، ومع ترطيب البشرة قبل المكياج ستحصلين على نتائج مُرضية للغاية من المكياج المستخدم حيث ستتجنبين بهذه الخطوة التشقق أو ظهور كريم الأساس أو البودرة وكأنهما بلون باهت رمادي أو كل الأمور الناتجة عن تطبيق المكياج على بشرة جافة غير رطبة.



مكياج النجمات

للنجمات إطلالاتهن المثالية التي يعتمدن في الكثير منها على أفكار مكياج ناعمة ستلهمك بأفكار متجددة وساحرة لمكياج الصيف، ومن بين هؤلاء الفنانة هدى الإتربي والتي ظهرت في عدد من إطلالاتها بمكياج ناعم للغاية ومن بينها أحدث إطلالة لها، حيث اعتمدت فيها على البلاشر والماسكرا ولون ترابي لمكياج الشفاه، وهي الدرجات واللمسات التي منحتها لمسات طبيعية وبشرة مشرقة. للنجمات إطلالاتهن المثالية التي يعتمدن في الكثير منها على أفكار مكياج ناعمة ستلهمك بأفكار متجددة وساحرة لمكياج الصيف، ومن بين هؤلاء الفنانة هدى الإتربي والتي ظهرت في عدد من إطلالاتها بمكياج ناعم للغاية ومن بينها أحدث إطلالة لها، حيث اعتمدت فيها على البلاشر والماسكرا ولون ترابي لمكياج الشفاه، وهي الدرجات واللمسات التي منحتها لمسات طبيعية وبشرة مشرقة.



هذه الإطلالة ستكون مناسبة للغاية لك في الخروجات النهارية وريما يمكنك استبدال أحمر الشفاه بأي لون آخر عند الرغبة في تطبيق نفس المكياج لفترات الليل، فستمنحك هذه اللمسات بشرة طبيعية دون مبالغة تناسب جميع أوقات الصيف.



أما الفنانة نور الغندور، فإن كنت من عشاق رسمات العيون وترغبين في تطبيقها للصيف دون أن تكون اللمسات تحتوي على إطلالة مبالغ فيها، فستكون نور الغندور وجهتك حيث تألقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت بإطلالة صيفية ساحرة اعتمدت فيها على الألوان الترابية ودرجات النود، وهي اللمسات التي ستلائم بشرتك خاصة إن كنت من عشاق المكياج البرونزي.



أما الفنانة هبة مجدي فستكون من أكثر النجمات الملهمات لكِ إن كنتِ من عشاق اللمسات الهادئة للغاية، حيث تحرص هبة مجدي على اختيار لمسات مكياج ناعمة دائما وتبتعد عن المبالغة وهذه اللمسات ستكون دليلك لمكياج صيفي رائع يمنحكِ ملامح ملائكية تناسب جميع أوقاتك. هذه الإطلالة ستكون مناسبة للغاية لك في الخروجات النهارية وريما يمكنك استبدال أحمر الشفاه بأي لون آخر عند الرغبة في تطبيق نفس المكياج لفترات الليل، فستمنحك هذه اللمسات بشرة طبيعية دون مبالغة تناسب جميع أوقات الصيف.أما الفنانة نور الغندور، فإن كنت من عشاق رسمات العيون وترغبين في تطبيقها للصيف دون أن تكون اللمسات تحتوي على إطلالة مبالغ فيها، فستكون نور الغندور وجهتك حيث تألقت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت بإطلالة صيفية ساحرة اعتمدت فيها على الألوان الترابية ودرجات النود، وهي اللمسات التي ستلائم بشرتك خاصة إن كنت من عشاق المكياج البرونزي.أما الفنانة هبة مجدي فستكون من أكثر النجمات الملهمات لكِ إن كنتِ من عشاق اللمسات الهادئة للغاية، حيث تحرص هبة مجدي على اختيار لمسات مكياج ناعمة دائما وتبتعد عن المبالغة وهذه اللمسات ستكون دليلك لمكياج صيفي رائع يمنحكِ ملامح ملائكية تناسب جميع أوقاتك.