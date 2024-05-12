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المرأة
روان بن حسين بإطلالة جريئة جديدة.. عرّضتها للإنتقادات
Lebanon 24
12-05-2024
|
03:30
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تواصل الفاشينيستا روان بن حسين استعراض رشاقتها ونحافتها بإطلالات ملفتة ومختلفة، بعد نجاحها في خسارة وزنها الزائد ووصولها إلى نحافة ملفتة.
وفي أحدث ظهور لها، تعرضت روان للكثير من التعليقات بسبب ملابسها القصيرة، حيث اختارت بدلة ناعمة عبارة عن تنورة قصيرة وضيقة مع بلايزر سوداء انيقة، تميّزت بأكمامها الواسعة والمزينة بحبيبات الستراس المتلألئة، ونسقتهما مع توب سوداء ضيقة.
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وإنتقد بعض المشاهدين زاوية تصوير روان التي تعمدت إظهار مفاتنها، في حين لاحظ البعض أن الكولون منسل عند ساقها من الخلف، مستغربين كيف أنها لم تنتبه لهذا الأمر قبل نشر الفيديو.
ومن بعدها شاركت روان متابعيها بإطلالة ناعمة وصفتها بالباربي، عبارة عن فستان قصير باللون الزهري الناعم، وجاء بتصميم ضيق من الأعلى ومن دون كتفين، مع تنورة قصيرة كلوش واسعة وإكمام طويلة، وتميّز بالشك الناعم لحبيبات متلألئة على كامل التصميم.
تفاعل المتابعون بشكل واسع مع إطلالة روان وانقسمت التعليقات بين من تغزل بجمالها وأناقتها ونحافتها التي بدت تشبه فيها الفنانة التركية هاندا ارتشيل، وبين من وجه لك الإنتقادات بسبب ملابسها التي باتت جريئة ومبالغ فيها. (لها)
المصدر:
لها
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