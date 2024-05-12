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المرأة

فنانة سورية شهيرة عانت من الإكتئاب بسبب قصة حب.. وهذا ما كشفته عن مرضها الخطير!

Lebanon 24
12-05-2024 | 09:30
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تحدثت النجمة نادين تحسين بيك مؤخرًا عن حياتها الشخصية والفنية، وكشفت للمرة الأولى إصابتها بمرض خطير.
وخلال استضافتها في برنامج "كتاب الشهرة"، أكدت أنها كانت تعاني من مرض نقص المناعة على نحو كان يهدد حياتها، مشيرة إلى أنها تعرضت كذلك لاكتئاب حاد اضطرت بسببه إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتعاطي الأدوية حتى تنجو من الأزمة التي مرت بها.
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وعن حياتها العاطفية، لفتت إلى أنها تعرضت لصدمة عاطفية على يد شخص وثقت به للغاية وألغت المسافة بينهما، ما عرَّضها لأزمة نفسية قاسية انعكست عليها صحياً بشكل كبير.


ولفتت إلى أن تلك الأزمة مرَّت بها منذ نحو عام ونصف العام، حين كانت تصور دورها في مسلسل "مربى العز" وفوجئت بحالة من العجز النفسي والجسدي وعدم قدرتها على أداء مشاهدها نهائيّاً رغم تكرار المحاولات مرات عديدة دون جدوى، ما فاقم أزمتها ووضعها في حالة مخيفة وغير مسبوقة بالنسبة لها.

وأوضحت أن خطة تعافيها من الاكتئاب اعتمدت على تناول العقاقير، والاعتماد على قوة إرادتها حتى تخرج من أزمتها. (لها)
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