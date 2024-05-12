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المرأة

فنانة شهيرة بفستان الزفاف مجدداً.. والجمهور يسأل عن هوية العريس؟

Lebanon 24
12-05-2024 | 10:18
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أطلت الفنانة المصرية لقاء سويدان، بفستان زفاف، ما جعل الجمهور يتساءل ما إذا دخلت القفص الذهبي مجددًا.
 
 
وقد شاركت لقاء عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام"، مجموعة من الصور لها من جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستان زفاف أبيض اللون من اللؤلؤ، ويحوي طبقات من الأسفل، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة وأقراط مفرغة من الألماس الأبيض على شكل قطرة، كما إنها أمسكت باقة زهور مصنوعة من التوليب الأبيض.
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واكتفت بالتعليق على الصور بالقول "إطلالتي الأولى" مرفقة مع إيموجي قلب أحمر. وفي منشور آخر أطلت بفستان زفاف آخر ضيق طويل مصنوع من الدانتيل ومكشوف الأكتاف، وارتدت عليه طرحة طويلة على أحد الشواطئ، موجهة الشكر لخبيرة المكياج والفريق الذي اهتم بإطلالتها الثانية.
 
 

كما ظهرت في فيديوهات نشرتها خبيرة المكياج إيمان السيد، تظهر الممثلة المصرية "51 عاماً"، وهي تتحضر لتطبيق المكياج، وعلّقت عليها بالقول "أحلى عروس لقاء سويدان".
 
 
وتفاعل عدد كبير من متابعي لقاء مع الصور التي نشرتها، وتساءلوا ما إذا كانت تزوجت مجدداً، أم أن الصور من جلسة تصوير عادية، كما تساءل البعض الآخر عن هوية العريس، وجاء في التعليقات: "ليه الغموض دا ما تقولين جواز ولا فوتوسيشن"، و"ما شاء الله بس مين العريس"، و"أنت زي القمر والعسل، وتستاهلي كل خير بس ده فوتو سيشن ولا ايه". (فوشيا)
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